في ليلة افتتاح بنزيما لأهدافه .. فوز كاسح للهلال والاتحاد و"عقدة" الأهلي تتلاشى

إثارة الخميس في دوري روشن السعودي للمحترفين

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شهدت ليلة الخميس، إثارة كبرى في مباريات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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في المباراة الأولى.. واصل نادي الاتحاد "حامل اللقب"، انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي؛ بتحقيقة الفوز الثالث على التوالي، وهذه المرة أمام الرياض، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الاتحاد دخل المباراة بقوة، وسجل هدفًا مبكرًا بواسطة مهاجمه الفرنسي الكبير كريم بنزيما في الدقيقة 17، وهو الرسمي الأول له في الدوري، قبل أن يضاعف النجم المغربي النتيجة، عن طريق ركلة جزاء، بعدها بـ8 دقائق.

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وقدم بنزيما، في لعبة ركلة الجزاء الاتحادية، مشهدًا رائعًا للغاية؛ عندما ترك التنفيذ لحمد الله، على الرغم من أنه المسؤول الأول عن هذا الأمر.

ولم يتوقف المد الهجومي لنادي الاتحاد، عند ذلك؛ حيث عاد حمد الله، وسجل هدفًا عالميًا بـ"مقصية رائعة"، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ لينخفض الأداء في الـ45 دقيقة لأخرى، مع الاطمئنان على حصد الثلاث نقاط.

وبالرغم من هذا الهدوء؛ إلا أن العميد، تمكن من تسجيل الهدف الرابع، عن طريق "البديل" صالح العمري، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع العميد بهذه النتيجة، رصيده إلى 9 نقاط "العلامة الكاملة"، من 3 مباريات - حتى الآن -؛ ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024.

أما في المباراة الثانية.. قاد الوافد الجديد، المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لتحقيق الفوز على الرائد، بثلاثية دون رد؛ ليحصد نقطته السابعة.

الرائد شكل خطورة على مرمى الهلال، في بداية المباراة، قبل أن يرد الزعيم بقوة، ويهدر أكثر من فرصة، حتى سجل ميتروفيتش في أولى مبارياته مع الفريق؛ وذلك في الدقيقة 42.

وعلى طريقة الشوط الأول.. بدأ الرائد بقوة؛ حيث أنقذ المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، هدفين محققين، قبل أن يضاعف سالم الدوسري النتيجة، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، مضيفًا الثالث بعدها بـ13 دقيقة؛ ليأتي الدور بعد ذلك على البديل عبد الله الحمدان، الذي أحرز الرابع في الدقيقة 89.

وأخيرًا.. قاد الإيفواري فرانك كيسييه، النادي الأهلي؛ لتحقيق فوز قاتل على الأخدود، بهدف مقابل لا شيء؛ ليحصد نقطته التاسعة، في المركز الثاني، خلف الاتحاد "المتصدر"، بفارق الأهداف فقط.

الشوط الأول جاء ممل في أغلبه، قبل أن ينشط الأهلي في الـ45 دقيقة الثانية؛ إلا أن دفاعات الأخدود صمدت بقوة، على الرغم من ذلك.

وظل هذا الصمود، حتى جاءت الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ عندما أرسل الساحر الجزائري رياض محرز، عرضية رائعة على رأس كيسييه، الذي أسكن الكرة داخل الشباب.

جدير بالذكر أن الأهلي، نجح بهذا الفوز، في كسر عقدة الأخدود؛ حيث خسر مرتين أمامه في الموسم الرياضي الماضي، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

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