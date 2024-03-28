ليكون بديلًا لراسموس هويلوند .. مانشستر يونايتد يفاوض نجم ريال مدريد!

هل ينتقل نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد؟

بدأ نادي مانشستر يونايتد في التحرك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية من الآن، حيث يفاوض أحد نجوم ريال مدريد، للحصول على لاعب يصلح أن يكون بديلًا للنجم الدنماركي راسموس هويلوند.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن أن مانشستر يونايتد يُريد استكشاف واختبار الأهداف التعاقدية المحتملة للموسم القادم، انتظارًا لوصول الإدارة الجديدة، حيث تحرك النادي الإنجليزي بالفعل، من أجل التعاقد مع خوسيلو ماتو مهاجم ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد تحرك بالفعل من أجل التفاوض مع خوسيلو، بعدما سفر 2 من أعضاء الإدارة الرياضية بالنادي الإنجليزي قبل أسبوعين إلى إسبانيا، من أجل الاستفسار عن اللاعب.

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والتقى مبعوثو مانشستر يونايتد بالفعل مع عدد من الأندية والوكلاء، لمعرفة أوضاع اللاعبين واستكشاف الخيارات المتاحة، ليكون خوسيلو ضمن هذه الأسماء.

ويُريد مانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم ليكون بديلًا للدنماركي راسموس هويلوند، وهو نفس الدور الذي يلعبه خوسيلو مع ريال مدريد، حيث أظهر أنه يمتلك لياقة بدنية جيدة، ويستطيع اللعب خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى خبرته بالدوري الإنجليزي بعدما لعب مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد 4 سنوات، وفقًا لما أشارت له الصحيفة.

التقرير الإسباني أشار إلى أن رغبة خوسيلو هي الاستمرار مع ريال مدريد، لأنه فريقه الذي بدأ مسيرته الكروية معه، بالإضافة إلى ارتياحه للدور الذي يلعبه كلاعب بديل، على الرغم من أنه مثل أي لاعب يُحب أن يلعب دقائق أكثر.

ويقدم خوسيلو موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، حيث سجل 13 هدفًا حتى الآن في جميع البطولات، كما صنع 3 أهداف لزملائه في النادي الإسباني.

خوسيلو قال في تصريحات مع "Cope": "أريد البقاء لمدة عام آخر ومواصلة الاستمتاع مع ريال مدريد، أعرف الدور الذي يمكنني المساهمة به مع النادي، الذي أراه يختلف تمامًا عن كل الفرق".

كما عبر مدربه كارلو أنشيلوتي عن إعجابه بما يقدمه خوسيلو، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة: "يفعل كل ما هو ضروري وممكن للاستمرار، ويؤدي بشكل مذهل، إنها نعمة لنا أن يكون لدينا مهاجم بهذه الجودة الذي يختلف عن الآخرين وجاهز للعب دائمًا سواء بدأ المباراة أو دخل بديلًا، فهو شخص متواضع وجاد".

ومن المقرر أن يعود خوسيلو صاحب الـ34 عامًا مرة أخرى إلى فريقه إسبانيول بنهاية الموسم الحالي، حيث حصل ريال مدريد عليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.