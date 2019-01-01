ليفركوزن يرغب في استعارة نجم برشلونة

توديبو يقترب من مغدارة برشلونة على سبيل الإعارة

كشفت عدة مصادر صحفية أن لاعب نادي برشلونة الشاب توديبو قريب من مغادرة النادي على سبيل الإعارة إلى بايرليفركوزن الألماني.

وكان توديبو قد انضم إلى برشلونة قادمًا من تولوز الفرنسي، ولم يحصل حتى الآن على فرصة للمشاركة مع الفريق الكتالوني بشكل منتظم.

ونتيجة لذلك، أبدى برشلونة موافقة مبدأية لإعارة لاعبه الشاب من أجل الحصول على فرصة للمشاركة والتطور في الفترة الحالية.

وحسب المصادر الإسبانية، وأبرزها موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني فإن بايرليفركوزن أبرز المهتمين بالتعاقد مع توديبو.

وعلى ما يبدو فإن اللاعب سيكون في طريقه للانضمام إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني برشلونة من بعض المشاكل الدفاعية نظرًا للإصابات وتذبذب المستوى من قبل البعض، ولكن المدرب فالفيردي يبدو غير مستعد لتجربة عناصر جديدة.

بين ريال مدريد وبرشلونة - فريق يصنع والآخر يسجل

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي مناصفة مع ريال مدريد، على الرغم من تراجع نتائجه وانطلاقته هذا الموسم.