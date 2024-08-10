أيام كلوب انتهت .. سلوت يفرض سلطته في ليفربول بقانون جديد!

أساليب مختلفة في تدريبات الريدز

مشاهد جديدة من تدريبات ليفربول استعدادًا للموسم المقبل، تثبت أن المدرب الهولندي آرني سلوت قرر فرض سلطته مبكرًا على اللاعبين في الفريق الإنجليزي.

سلوت تسلم مهمة تدريب الريدز خلال هذا الصيف، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل عن النادي بعد رحلة طويلة بدأت في أكتوبر 2015 وانتهت بعد مشوار الفريق في موسم 2023/2024.

صحيفة "ديلي ميل" سلطت الضوء على قيام سلوت بغرس أساليبه الخاصة في الفريق، واستخدمت تغريدة نشرها أحد حسابات مشجعي ليفربول على منصة "إكس" والذي أشار إلى تغيير كبير قام به مدرب فينورد السابق خلال التدريبات.

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وأوضحت أن سلوت منع اللاعبين من القيام بالحركات الاستعراضية ولعب بالكرة بالكعب والسحب للخلف خلال ألعاب "الروندو" الشهيرة، وذلك من أجل زيادة الجدية في التعامل مع هذه المواقف في الملعب.

ويأتي ذلك عكس المشاهد التي كانت تحدث تحت قيادة كلوب، بقيام اللاعبين باستخدام هذه الحركات في المساحات الضيقة، في الوقت الذي قرر فيه سلوت وجهازه الفني الاعتماد على استخدام كل لاعب لجسده من أجل فتح المساحات والهروب من الضغط.

ومن الواضح أن أساليب سلوت تسير بالفريق نحو الطريق الصحيح حتى الآن، حيث قدم الريدز مستويات جيدة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بتحقيق الفوز وديًا على كل من آرسنال وريال بيتيس ومانشستر يونايتد.

يذكر أن ليفربول يختتم مبارياته الاستعدادية لموسم 2024/2025 بمواجهة إشبيلية، غدًا، الأحد، قبل اللعب أمام إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في 17 أغسطس الجاري.