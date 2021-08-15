ليفربول يواجه خطر فقدان نجومه ضد مانشستر يونايتد!

نادي ليفربول يتأثر بالقوانين الجديدة، وثلاثي البرازيل قد لا يلعب أمام مانشستر يونايتد.

يعاني نادي ليفربول من خطر خسارة نجومه خسارة نجومه خلال الفترة التي تلي التوقف الدولي هذا الموسم لعدة مرات.

يأتي هذا بعدما قرر الاتحاد الدولي أن يلغي القانون الذي يسمح للفرق بالإبقاء على اللاعبين حال شعرت الفرق بخطر صحي عليهم.

وسيكون نجوم ليفربول من البرازيل على موعد مع الحجر الطبي في كل مناسبة يخرجون فيها لأداء الواجب الوطني.

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الحديث هنا عن الثلاثي أليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو بالتحديد، والخطر الأكبر سيكون في شهر أكتوبر المقبل.

وسيلعب فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد في الـ 24 من شهر أكتوبر، أي بعد التوقف الدولي بأقل من أسبوع واحد.

وكان ليفربول قد بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره نوريتش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتألق المصري محمد صلاح بشدة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد هو الآخر بدأ الموسم بقوة كبيرة، بعد الفوز بخماسية على حساب ليدز ظهر السبت.