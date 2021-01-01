ليفربول يهدد حلم ريال مدريد المؤجل لضم مبابي

باريس سان جيرمان يريد التجديد لمبابي وريال مدريد وليفربول ينتظران

قالت صحيفة آس الإسبانية إن ليفربول يمثل تهديدًا لرغبة ريال مدريد في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حيث سيكون منافسًا شرسًا على الصفقة.

باريس سان جيرمان بدأ في تكثيف تحركاته من أجل تجديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة آس أنه من الناحية الاقتصادية والرياضية، ليفربول في وضع مثالي لاستقطاب أي نجم كبير في الوقت الحالي وخلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضافت آس أنه في الصيف الماضي تمكنت شركة أوريجون متعددة الجنسيات من انتزاع رعاية ليفربول من نيو بالانس في دعوى قضائية انتهت بالتغيير إلى شركة نايكي بسبب تأثيرها المضاعف مقارنة بنيو بالاس

ووفقًا لهذه الاتفاقية والراعي الجديد، سيحصل ليفربول على 35 مليون يورو كقيمة ثابتة والباقي كمكافآت، بما في ذلك مكافآت الفوز بالبريميرليج الموسم الماضي، و20% من أرباح كل قميص يتم بيعه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى احتمالية خروج أحد النجمين محمد صلاح أو ساديو ماني بمقابل مادي ضخم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة مما سيعزز إمكانيات الريدز المادية.

وذكرت آس أن أحلام ريال مدريد في ضم مبابي باتت في خطر بسبب وصول ماوريسيو بوتشيتينو إلى باريس سان جيرمان كمدير فني خلفًا للألماني توماس توخيل، وأيضًا بسبب دخول ليفربول على الخط كمنافس قوي.

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وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميًا مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد، وهذه ستكون خطوة للأمام فيما يخص مفاوضات نادي العاصمة الفرنسية مع مبابي حول تجديد عقده.