ليفربول يكافيء أوريجي بعقد جديد بعد ريمونتادا برشلونة

نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتمديد تعاقده مع اللاعب البليجيكي ديفوك أوريجي بعد تألقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتمديد تعاقده مع اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي نجم مباراة الريدز ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا عقب أن قدم اللاعب مستوى طيب في الفترة الأخيرة رفقة الفريق، وساهم بشكل واضح في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

⚡️ “ريمونتادا ليفربول.. آخر سيناريوهات هذه البطولة المجنونة”https://t.co/c5mgWNk6TH — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ مايو ٢٠١٩

وكان ليفربول قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو أمام برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاثة أهداف نظيفة.

وحقق الريدز ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء الماضي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء وسجل أوريجي هدفين منهما.

هل كان هدف ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا صحيحاً؟

وينتهي تعاقد أوريجي الحالي مع فريق ليفربول بنهاية الموسم المقبل، بعد أن كان قد أمضى الموسم الماضي في صفوف فولفسبورج الألماني في فترة إعارة.

جدير بالذكر أن أوريجي كان قد شارك مع ليفربول في 20 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.