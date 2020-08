أعلن ليفربول اليوم السبت عن قمصيه الجديد لموسم 2020-2021، والذي أنتجته شركة نايكي الأمريكية بعد تعاقد بطل إنجلترا معها في يناير الماضي لخلافة شركة نيوبالانس.

ونشر حساب النادي الإنجليزي الرسمي على تويتر عدة تغريدات للقمصان الجديدة، والتي جاءت باللون الأحمر التقليدي الخاص بالريدز.

