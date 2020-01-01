ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

نادي ليفربول يعلن إصابة النجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا.

أعلن نادي ليفربول عن إصابة النجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد، وأكد أن اللاعب تم عزله اتباعًا للإجراءات المعروفة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ليفربول قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب عانى من بعض الأعراض البسيطة، لكن صحته العامة جيدة.

وكتب النادي: "ماني خضع لاختبار فيروس كورونا ووجدنا النتيجة إيجابية، وتم عزله بناءً على الإجراءات المتبعة في ذلك الموقف".

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ولا يعد ماني هو الوحيد في صفوف ليفربول حاليًا الذي يعاني من فيروس كورونا، حيث سبقه الوافد الجديد الإسباني تياجو ألكانتارا.

وسيغيب ماني بشكل مؤكد عن لقاء الفريق القادم أمام نظيره أستون فيلا والذي يقام مساء الأحد، على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب في الوقت الحالي عن ليفربول تياجو وأوكسليد تشامبرلين وكوستاس تسيميكاس بالإضافة لجويل ماتيب، لكن هناك إمكانية لعودة القائد جوردان هندرسون.

جدير بالذكر أن بديل ماني في ليفربول خلال تلك الفترة سيكون على الأرجح ديوجو جوتا الذي كان قد سجل لتوه في شباك آرسنال بالدوري الإنجليزي يوم الإثنين الماضي.