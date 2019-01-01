ليفربول يرسل كشافيه لدعم مركز حراسة المرمى

هل يحتاج الريدز لحارس من الأساس؟

يستعد ليفربول لأن يدخل في منافسة قوية خلال المرحلة من أجل التعاقد مع الحارس يوركان تشاكير، حارس طرابزون سبور التركي، وذلك حسبما ذكرت تقارير من الصحافة الإنجليزية.

وكان ليفربول قد تعاقد مع الحارس أدريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليكون التدعيم الوحيد الذي قام به المدرب يورجن كلوب، والذي أعلن في وقت سابق أنه راضٍ وسعيد بفريقه ولا يُريد أن يُزيد أحدًا على قائمته.

أدريان كان على عاتقه حراسة مرمى ليفربول في الفترة التي أُصيب فيها أليسون مع بداية هذا الموسم، وعلى الرغم من أنه أدى بصورة جيدة، لكن يبدو أن كلوب يريد أن يؤمن مستقبل فريقه بحارس واعد بجانب الدولي البرازيلي الأساسي.

صحيفة ديلي ستار عنونت أن إدارة الليفر قد أرسلت بالفعل كشافيها من أجل متابعة مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي، وذلك للوقوف على مستوى الحارس الواعد تشاكير.

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إلا أن مساعي الريدز في التعاقد مع تشاكير تواجهها صعوبات أهمها كونه واحد من أبرز الحراس الشباب في العالم ويلقى اهتمامًا من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها يوفنتوس، والذي يُعاني بوضوح في مركز حراسة المرمى.

اليوفي اضطر للاعتماد مجددًا على جينالويجي بوفون، والذي قدّم أداءً مخيبًا للآمال متأثرًا بتقدمه في العمر، وذلك بعدما أُصيب الحارس الأساسي تشيزني، مع قيام الإدارة ببيع الحارس بيرن في الصيف الماضي.

بشكل عام فإن اهتمامات الفرق الأوروبية بابن الـ23 ربيعًا ستترجم عمليًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي يُتوقع أن تشهد تنافسًا حادًا بين الأندية من أجل الظفر بخدماته.

يذكر أن أدريان قد حلّ بديلًا لأليسون بعد طرد الأخير خلال مباراة ليفربول وبرايتون ولكنه قدّم مردودًا فنيًا ضعيفًا للغاية في المباراة وكاد أن يمنح الضيوف نقطتين بعد فشله في الإمساك بأكتر من كرة سهلة ووضوح عدم جاهزيته.