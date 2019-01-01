ليفربول يخرج من "سان باولو" بأرقام للنسيان

أرقام محبطة وخيبة لآمال لجماهير ليفربول

بصم ليفربول على مجموعة من الأرقام المُحبطة والمخيبة لآمال جماهيره، بعد هزيمته المفاجئة أمام نابولي بهدفين دون رد، في قمة "سان باولو" في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

أول الأرقام السلبية، كانت من نصيب المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي تجرع من مرارة الهزيمة للمرة السادسة في آخر 6 زيارات للملاعب الإيطالية سواء مع بوروسيا دورتموند أو ليفربول، وذلك منذ فوزه الأخير مع البوروسيا على أودينيزي عام 2008.

كما حقق ليفربول رقمًا للنسيان، باعتباره أول حامل لقب يخسر في مباراة افتتاحية في حملة الدفاع عن لقبه منذ 24 عامًا، آخر بطل عرف الهزيمة في مباراة افتتاحية كان ميلان، حين سقط أمام أياكس أمستردام في موسم 1994-1995.

غير أنها الهزيمة الرابعة لليفربول خارج ملعبه في دوري مجموعات أبطال أوروبا، بواقع 3 هزائم في النسخة الماضية، بالإضافة لخسارة الثلاثاء الحزين.