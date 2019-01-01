ليفربول يحقق أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه

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واصل ليفربول أرقامه الخرافية في 2019 خلال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بسجل انتصارات متتالية وسلسلة لا هزيمة اقتربت من إتمام العام.

وحقق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب جاره اللدود إيفرتون حين تغلب عليه بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، ليحسم ديربي الميرسيسايد لصالحه ويعقد من وضعيه التوفيز أكثر.

وبهذا الفوز، بات ليفربول يمتلك 32 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر خسارة تلقاها من مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي.

وخلال هذه الفترة حقق ليفربول 27 انتصارًا و5 تعادلات ولم يتلقَ أي خسارة في أطول سلسلة لا هزيمة بالنسبة لمشاركات الريدز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وتخطى بذلك ليفربول السلسلة التي امتدت لـ 31 مباراة ما بين مايو 1988 إلى مارس 1989 والتي عادلها بعد انتصاره في مواجهة الأسبوع الماضي أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.

وخلال الموسم الحالي لعب ليفربول 15 مباراة حتى الآن نجح خلالهم في الانتصار في 14 مواجهة وتعادل في مباراة واحدة تلك التي حل فيها ضيفًا على مانشستر يونايتد في أولدترافود.

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يذكر أن ليفربول خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن الفائز باللقب مانشستر سيتي حين حقق 97 نقطة مقابل 98 للسيتي.