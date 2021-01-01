ليفربول يحطم رقماً من 98 سنة في الخسارة من إيفرتون

الأرقام السلبية تتوالى للريدز في الأسابيع الماضية

جاء سقوط ليفربول أمام الجار إيفرتون مساء السبت لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليضيف للأرقام السلبية للفريق هذا الموسم.

وسقط الريدز بهدفين نظيفين أمام التوفيز ليتوقف الفريق في المركز السادس بالترتيب بالشراكة مع إيفرتون.

وسقط ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في ملعبه "أنفيلد" هذا الموسم، الأمر الذي لم يحدث منذ 98 عاماً، وبالتحديد منذ 1923.

وأصبح ليفربول أول فريق منذ إيفرتون في موسم 1928-1929 يخسر في أربع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

انتصار إيفرتون في الديربي على "أنفيلد" يأتي بعد صيام طويل، إذ يعود الانتصار الأخير للفريق هناك للعام 1999.

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الأرقام السلبية طالت المدرب يورجن كلوب كذلك، إذ كانت الخسارة هي الأولى له في ديربي مدينة ليفربول، كما تلقى هزيمته الخامسة أمام نظيره كارلو أنشيلوتي.

كلوب كان قد أعلن في الأيام الماضية انعدام فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حققه الموسم الماضي.