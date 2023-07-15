ليفربول يحدد سعر هندرسون للاتفاق .. ونجم فرنسي يدعم فريق جيرارد

الاتفاق تعاقد مؤخرًا مع ستيفن جيرارد

يسعى ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي لبناء فريق قوي يُنافس به على المراكز الأولى من جدول الترتيب في الموسم القادم، وفي هذا الإطار حدد المدرب الإنجليزي عددًا من الأهداف على رأسها جوردان هندرسون قائد ليفربول.

الاتفاق وبحسب العديد من المصادر حصل على موافقة صاحب الـ33 عامًا للعب بين صفوفه بالفعل، لكنه يُواجه صعوبات في إقناع ليفربول بالتخلي عنه مجانًا أو بسعر قليل، إذ يرفض النادي الإنجليزي ذلك تمامًا رغم يقينه بأن مستقبل اللاعب في الموسم القادم سيكون صعبًا في ظل الصفقات الجديدة في وسط الملعب.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية أشارت إلى أن ليفربول حدد سعر هندرسون بالفعل للاتفاق في المفاوضات الجارية حاليًا، وهو 20 مليون جنيه إسترليني، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن النادي السعودي يمتلك بالفعل الخطة البديلة وهي التوجه نحو داني باريخو نجم فياريال.

من جانب آخر، أشار خبير الانتقالات نيكولو شيرا إلى أن الاتفاق دخل في مفاوضات مع الفرنسي موسى ديمبيلي لضمه في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي دون تجديده بداية يوليو الجاري.

شيرا أفاد أن جيرارد تحدث شخصيًا مع صاحب الـ27 عامًا لإقناعه بالعرض وقبول التوقيع على عقد يمتد لـ3 مواسم، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية لذلك العرض.