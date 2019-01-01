ليفربول يحاول ضم هدف برشلونة من ريال بيتيس

نادي ليفربول الإنجليزي يريد ضم اللاعب جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس الإسباني في سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ليفربول يسعى للحصول على خدمات اللاعب جونيور فيربو ظهير فريق ريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الفريق يرى اللاعب الشاب كبديل جيد للاعبه أندرو روبرتسون.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وعانى ليفربول خلال الموسم الماضي من الغياب المتكرر لروبرتسون وألكسندر أرنولد بسبب الإصابات مما تسبب في مشاكل بعدة مراكز، بعد اعتماد كلوب على ميلنر لسد ذلك العجز.

وتبلغ قيمة اللاعب حوالي 50 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي الخاص بعقده مع نادي ريال بيتيس، لكن ليفربول يسعى لضمه بمبلغ أقل.

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ويفكر الريدز في الحصول على خدمات اللاعب بقيمة 40 مليون يورو فقط، مع منح بيتيس حق الحصول على 25% من قيمة إعادة بيعه في المستقبل.

جدير بالذكر أن فيربو كان ضمن أهداف برشلونة في الفترة الماضية ليكون بديلًا لجوردي ألبا، كما ارتبط اسمه أيضًا بريال مدريد.