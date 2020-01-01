ليفربول وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

وولفرهامبتون 0 × 0 ليفربول

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يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، أما آخر مباريات الوولفيز فى الدورى كانت أمام ساوثامبتون وانتهت بفوزه بنتيجة 2-3.

يتربع الريدز على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، وتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأسعد مشجعيه حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن، ولذلك يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام مانشستر يونايتد وتمكن من الفوز بنتيجة 0-2.