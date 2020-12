ليفربول ووولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 0 وولفرهامبتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

2' الفرصة الأولى الخطيرة لوولفرهامبتون من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها نيفيز بقوة لكنها أتت في الشباك العليا للمرمى.

الآن تنطلق المباراة بحضور ألفين مشجع في أنفيلد.

التشكيل | 4-3-3

كيلير

أندري روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

