ليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

9' ليفربول يبدأ المباراة بشكل سئ جدًا، وولفرهامبتون هو المُسيطر على الكرة والأكثر خطورة على المرمى

5' أووووووووووه أول تسديدة على المرمى في المباراة من جانب وولفرهامبتون، تراوري يتحرك في العمق ويسحب معه الدفاع، يمرر لسيميدو الذي يراوغ ويسدد ولكن أليسون يتصدى

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب وولفرهامبتون

2' عرررررررررررضية من تراوري، يحاول أليسون إمساك الكرة وتسقط من يده ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل لمهاجم الولفز

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب نونو سانتو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



باتريسيو

بولي - كوادي - سايس

جوني - موتينيو - نيفيس - سيميدو

نيتو - ويليان - تراوري

Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @LFC . #WOLLIV 🐺📋 pic.twitter.com/Cj2jTYvvz3

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

ألكانتارا - فابينيو - فينالدوم

ماني - جوتا - صلاح

🔴 Team news for #WOLLIV...



No changes to the starting XI. Divock Origi out with a muscle injury.