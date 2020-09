ليفربول وليدز يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 3 × 2 ليدز يونايتد

32' جوووووووووووووووووووووووووول! ما أبدع صلاح! تسديدة منه بعد استلام بيمينه من داخل منطقة الجزاء وقذيفة في الزاوية المستحيلة بشباك ليدز.

29' خطأ فادح من فان دايك!! كرة طويلة لليدز والهولندي يشتتها بالخطأ ويمنحها لبامفورد وسط تقدم أليسون ليضعها في الشباك بسهولة.

27' تصدي رائع من حارس ليدز بعد خطأ فادح من ستروجك في تشتت الكرة لتذهب باتجاه شباكه ولكن الحارس يتألق ويحولها لركنية.

24' تسديدة قوية ورائعة من جوردان هندرسون ولكن في منتصف المرمى ويتصدى لها الحارس بنجاح.

20' بامفورد يهدر هدفًا محققًا لليدز بعد انفراده بمرمى أليسون ولكنه تباطأ وأغلق عليه البرازيلي المرمى لتضيع فرصة التعديل.

19' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! فان دايك يحرز الهدف الثاني لليفربول من ركنية حوّلها برأسه قذيفة في المرمى رغم محاولات حارس ليدز الإمساك بها.

15' ماني يحرز الهدف الثاني لليفربول بعد خطأ من حارس ليدز في إخراج كرة من أمام روبرتسون، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ليدز يونايتد يدرك التعادل بمهارة فردية من جاك هاريسون ومروره من أرنولد ثم تسديدة لا تصد ولا ترد أرضية في يمين المرمى.

7' ليدز يونايتد يحرز التعديل عبر هيلدر كوستا ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

