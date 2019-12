ليفربول وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كاقة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليفربول 1 × 0 وولفرهامبتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

81’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

79’ انطلاقة من روبيرتو فيرمينو من خارج المنطقة ثم يمررها إلى محمد صلاح داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها قبل تسديدة محمد صلاح

78’ ضغط من لاعبي ليفربول على حدود منطقة جزاء وللفرهامبتون

77’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

76’ توقف اللقاء لسقوط جوني كاسترو بعد أصطدام قوي مع محمد صلاح

75’ ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للريدز بهدف دون رد

74’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق أرنولد تلقاها صلاح وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

73’ محاولة التوغل من فيناجري من الجهة اليسري لكن تدخل رائع من جو جوميز وابعدها إلى رمية تماس

72’ تبديل أخير فى صفوف وولفرهامبتون دخول راؤول خيمينيز وخروج ديوجو جوتا

70’ تمريرة من نابي كيتا إلى محمد صلاح داخل المنطقة ليحاول صلاح تمريرة إلى فيرمينيو لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

69’ تنفيذ الركنية بعرضية من جواو موتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

68’ خطأ فادح من فيرجيل فان دايك ليستخلصها المهاجم ديوجو جوتا ويسددها من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها أليسون ببراعة

67’ تبديل أول فى صفوف ليفربول دخول نابي كيتا وخروج آدم لالانا

66' Jürgen Klopp makes a change; Keita on, Lallana off.



[1-0] #LIVWOL — FC (@LFC) December 29, 2019

66’ انطلاقة من بيدرو نيتو من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكن تدخل معه آدم لالانا وابعدها إلى ركنية

65’ تمريرة من محمد صلاح من الجهة اليمني إلى روبيرتو فيرمينو الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى ساديو مانيه لكن السنغالي تباطي فى تسديد الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح

64’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي وولفرهامبتون لمحاولة بناء هجمة منظمة

63’ انطلاقة من ارنولد من الجهة اليمني ومحاولة لإرسال عرضية لكن تدخل معه الدفاع لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي

62’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء

61’ تسديدة قوية من روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم للريدز بهدف نظيف

59’ تبديل ثاني فى صفوف وولفرهامبتون دخول آداما تراوري وخروج لياندير ديندونكير

58' | #LIV 1-0 #WOL



Double sub! Adama Traore and Romain Saiss are on for Ruben Neves and Leander Dendoncker.#LIVWOL pic.twitter.com/xlN35UoEee — Wolves (@Wolves) December 29, 2019

59’ تبديل أول فى صفوف وولفرهامبتون دخول غانم سايس وخروج روبن نيفيس

58’ تسديدة قوية من بيدرو نيتو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

57’ تمريرة طولية تصل إلى روبن نيفيس داخل يسار المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمي أليسون

56’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

55’ عرضية من أرنولد من الجهة المني لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

54’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول

53’ عرضية من أندر روبيرتسون من الجهة اليسري لكنها قوية للغاية مرت إلى ضربة مرمي

52’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية من أرنولد لداخل المنطقة يرتقي لها فينالدوم ويسددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

51’ عرضية خطيرة من روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من قلب منطقة الخطورة

50’ محاولة المرور من ديوجو جونا من الجهة اليسري لكن استخلصها جو جوميز واكسب خطأ بنجاح من أمام جوتا

49’ انطلاقة من محمد صلاح من منتصف الميدان ومن ثم يمررها فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

48’ تسديدة من جواو موتينيو من خارج المنطقة لكنها ضعيفة تصل سهلة بين أحضان أليسون

47’ عرضية من بيدرو نيتو من الجهة اليمني لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس أليسون

46’ بداية الشوط الثاني من المباراة

We're back underway at Anfield and shooting towards the Kop for the final 45 minutes. COME ON YOU REDS!! 🔴



[1-0]#LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

نهاية أحداث الشوط الأول

Lively finish to the opening 45 minutes at Anfield. Mane's goal remains the difference. Neto's goal for the visitors disallowed just before the break.



[1-0] #LIVWOL https://t.co/d4Qn9LQDsV — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

45+4’ الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع إلى الفار والتأكد من وجود تسلل على جوني كاسترو

الهدف جاء بعد عرضية أرضية من الجهة اليمني عن طريق جوني كاسترو لداخل المنطقة تلقاها بيدرو نيتو بتسديدة قوية فى المرمي

45+3’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون عن طريق بيدرو نيتو

45+2’ تنفيذ الركنية بعرضية من جواو موتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها ساديو مانيه بنجاح

45+1’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من روبن نيفيس لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

45’ بطاقة صفراء من نصيب آدم لالانا بعد تدخل قوي على ديوجو جوتا وخطأ من على حدود المنطقة لصالح وولفرهامبتون

44’ جوووووووووووووووووووول،،،، الحكم يحتسب الهدف بعد مراجعة الفار والتأكد من صحة الهدف

43’ الحكم يتجه نحح الفار للتأكد من صحة الهدف

الهدف جاء بعد تمريرة طولية من فيرجيل فان دايك لداخل المنطقة تلقاها آدم لالانا بالكتف بتمريرة امام ساديو مانيه داخل يسار المنطقة ليسددها السنغالي بنجاح فى المرمي

VAR IS CHECKED AND IT'S A GGGGOOOOOAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL!!! pic.twitter.com/IzZ5JZwzCS — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

42’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لصالح ليفربول عن طريق ساديو مانيه لكن الحكم يشير بوجود لمسة يد على آدم لالانا

41’ تمريرة طولية فى إتجاه ساديو مانيه على الجهة اليسري لكن ابعدها المدافع ريان بينيت إلى رمية تماس

40’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات وولفرهامبتون لكن بدون خطورة على المرمي

39’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق ديوجو جوتا لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

38’ ارولد يرسل عرضية من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

37’ مرتدة سريعة لليفربول وتمريرة تصل على الجانب الأيمن إلى ارنولد الذي ارسلها فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع من أمام البرازيلي

36’ انطلاقة من ديوجو جوتا من الجهة اليسري ومرور رائع من امام هندرسون ثم مررها إلى بيدرو نيتو الذي حاول تسديد الكرة لكن استخلصها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

34’ توقف اللقاء لسقوط روبن نيفيس بعد تدخل قوي من آدم لالانا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

33’ تمريرة من آدم لالانا فى غتجاه روبيرتو فيرمينو لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

32’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

31’ تمريرة من هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه داخل المنطقة ليسددها السنغالي لكن ابعدها الحارس روي باتريسيو بنجاح

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق اندرو روبيرتسون لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من داخل المنطقة

28’ خطأ من الحارس أليسون بتمريرة استخلصها بيدرو نيتو وحاول التوغل بها لكن الحكم يشير بوجود خطأ بعد إصطدام الكرة فى يد بيدرو نيتو

27’ تمريرت فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول

25’ تمريرة طولية من فيرجيل فان دايك فى إتجاه أندرو روبيرتسون على الجهة اليسري لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

24’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه لكن ابعدها الدفاع من أمام السنغالي

23’ حاولة المرور من محمد صلاح من الجهة اليمني ليتدخل الدفاع ويبعدها إلى رمية تماس

22’ محاولة التوغل من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

21’ أووووووووه،،،،، هجمة خطيرة للريدز بعد تمريرة طولية على حدود المنطقة تلقاها ساديو مانيه ومررها برأسية امام صلاح الذي سدد كرة قوية على الطائر لكن امسكها الحارس روي باتريسيو بثبات

20’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان ومحاولات من لاعبي وولفرهامبتون لإستخلاص الكرة والبحث عن المرتدات

19’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه ديوجو جوتا الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكنه مررها إلى الخلف وانتهت خطورة الهجمة

18’ انطلاقة من محمد صلاح من منتصف الميدان ثم مررها إلى روبيرتو فيمينو الذي توغل بها لداخل المنطقة وسددها تسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع وامسكها الحارس باتريسيو بثبات

16’ تمريرة من ساديو مانيه فى إتجاه روبيرتو فيرمينيو الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات وولفرهامبتون

13’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام فينالدوم الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

12’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن هدف التقدم

11’ تمريرة طولية من أدم لالانا فى إتحاه محمد صلاح لكنها أقرب إلى دفاعات وولفرهامبتون

10’ تمريرة ثنائية بين آدم لالانا من داخل يمين المنطقة مع محمد صلاح الذي حاول تسديد الكرة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على صلاح

9’ تمريرة طولية من آدم لالانا فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي وولفرهامبتون فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات ليفربول

7’ خطأ لصالح ولفرهامبتون بعد إصطدام الكرة فى يد محمد صلاح

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من جواو موتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

5’ انطلاقة من بيدرو نيتو من الجهة اليمني ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل جو جوميز وابعدها إلى ركنية

4’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

3’ عرضية أرضية خطيرة من اليكساندر ارنولد من الجهة اليمني تلقاها محمدد صلاح بتسديدة قوية من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي

2’ تسديدة قوية من أليكساندر ارنولد من الجهة اليمني لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

Our final Anfield game of 2019 is now underway. COME ON YOU REDS!! 🔴



[0-0]#LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

البدلاء / جون رادي / مات دوهيرتي / غانم سايس / راؤول خيمينيز / أداما تراوري / باتريك كوتروني

وولفرهامبتون: يبدأ المدرب نون سانتو بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ماكس كيلمان / جوني كاسترو / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / روبن فيناجري / بيدرو نيتو / ديوجو جوتا

البدلاء / أدريان / نيكو ويليامز / هارفي إليوت / جيمس ميلنر / نابي كيتا / كورتيس جونز / ديفوك اوريجي

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

تشكيل الفريقين:

لكن ولفرهامبتون لن يكون هذا الخصم السهل، فدائمًا ما كانت عادة إزعاج الكبار هي من شيم المدرب نونو سانتو، مما يبشر بمباراة ستكون مثيرة للغاية بين الفريقين حتى ولو عانيا بدنيًا بسبب البوكسينج داي.

في الوقت نفسه فإن ليفربول سحق مضيفه ووصيفه الحالي ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، ليواصل مسيرته الناجحة والمميزة هذا الموسم محليًا، ويقترب أخيرًا من التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

الذئاب قدموا أكبر خدمة للريدز عندما تمكنوا من الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، لتكون الفرصة سانحة لكتيبة يورجن كلوب بأن تزيد الفارق بينها وبين كتيبة جوارديولا إلى 17 نقطة، وبالتبعية إنهاء أي آمال للسيتي في لقب البريميرليج.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./