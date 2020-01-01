ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وفولهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كارفن كوتيج، بمشاركة محمد صلاح..

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فولهام 1 × 1 ليفربول

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

84' خروج محمد صلاح ونزول ديفوك أوريجي.

82' كيرتس جونز يخترق دفاعات فولهام ويطلق تسديدة أرضية لكن أريولا يتألق ويحرمه من التقدم.

79' جووووووووووووووووووووووووووول! صلاح يحول الكرة إلى الشباك رغم لمس أريولا للكرة.. التعادل الآن.

77' ركلة جزاء لليفربول بعد ركلة حرة ارتطمت في يد الحائط البشري داخل منطقة الجزاء.

74' هدوء نسبي في المباراة.. ليفربول يستحوذ بدون خطورة الآن وفولهام يدافع بكل قوته..

63' ماذا أهدرت يا هندرسون؟ انفراد صريح بمرمى أريولا وتسديدة بيسراه إلا أن أريولا قدم تصديًا أسطوريًا وحرم الريدز من التعادل.

60' حتى الآن يستحوذ ليفربول على الكرة من دون خطورة، الفريق أفضل حالًا من الشوط الأول ولكن فولهام يقاتل دفاعيًا..

47' قذيفة من محمد صلاح ولكن أريولا يتعملق ويتصدى لها ببراعة شديدة.

46' خطأ فادح من روبرتسون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء لترتطم بمهاجم فولهام وتتجه للمرمى لولا تألق العملاق أليسون مرة أخرى.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

44' صلاح يظهر أخيرًا، كرة في منطقة الجزاء يتسلمها ويسددها بيسراه لتأتي بجوار القائم الأيمن لأريولا بأمتار قليلة.

38' الظهور الأول لليفربول في مناطق فولهام، عرضية من أرنولد على رأس ماني ولكن رأسية السنغالي أتت أعلى المرمى.

32' أليسون مرة أخرى! رأسية من بوبي ريد من داخل منطقة الستة أمتار يتصدى لها البرازيلي بصورة أكثر من رائعة.

30' غياب لردة الفعل من ليفربول، الفريق غير متواجد تمامًا حتى الآن.

25' جووووووووووووووول! بوبي ريد يحرز الهدف الأول لفولهام من تسديدة لا تصد ولا ترد على يمين أليسون.

23' مرة أخرى أليسون يتألق ويتصدى لتسديدة قوية، فولهام يقترب بشدة من التقدم وليفربول خارج الخدمة

18' الحكم يستقر على عدم وجود ركلة جزاء ويحتسبها ركلة ركنية.

17' حكم المباراة يلجأ لتقنية الفيديو لاتخاذ قرار بشأن ركلة جزاء لفولهام، تدخل من فابينهو على قدم لوفتس تشيك، فما هو القرار؟ الآن الحكم ينظر للشاشة.

13' أليسون مرة أخرى! هذه المرة انفراد من الجبهة اليُسرى وتسديدة لكنه يتألق ثم يشتت الكرة أرنولد.

11' ليفربول يستحوذ على الكرة ولكن من دون خطورة حتى الآن.

3' الفرصة الأولى الخطيرة لفولهام، انفراد لكافاليريو من الجبهة اليُمنى وأطلق تسديدة قوية لكن الحارس أليسون تألق وزاد عن مرماه ببراعة.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - ألكسندر أرنولد

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴



Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek. — FC (@LFC) December 13, 2020

تشكيل فولهام:

التشكيل | 3-4-3

ألفونسو أريولا

تيميتاو آينا - أدارابيويو - يواخيم أندرسين

أنتوني روبينسون - ماريو ليمينا - فرانك زامبو - كوردوفا ريد

لوكمان - لوفتس تشيك - إيفان كافاليريو

فولهام ليس في أفضل أحواله، فالنادي الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب يقترب كثيرًا من مراكز الهبوط بوجوده في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط فقط وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للعودة من حيث أتوا.

الريدز لا يزالوا على عرش صدارة البريميرليج بالتساوي مع توتنهام بـ24 نقطة لكل منهما، مع تفوق كتيبة المدرب الاستثنائي جوزيه مورينيو بفارق الأهداف، لذلك فهدف حامل اللقب هو مواصلة الضغط لحين الانفراد بالصدارة تمامًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وفولهام بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.