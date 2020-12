ليفربول وفولهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

فولهام 1 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

84' خروج محمد صلاح ونزول ديفوك أوريجي.

82' كيرتس جونز يخترق دفاعات فولهام ويطلق تسديدة أرضية لكن أريولا يتألق ويحرمه من التقدم.

79' جووووووووووووووووووووووووووول! صلاح يحول الكرة إلى الشباك رغم لمس أريولا للكرة.. التعادل الآن.

77' ركلة جزاء لليفربول بعد ركلة حرة ارتطمت في يد الحائط البشري داخل منطقة الجزاء.

74' هدوء نسبي في المباراة.. ليفربول يستحوذ بدون خطورة الآن وفولهام يدافع بكل قوته..

63' ماذا أهدرت يا هندرسون؟ انفراد صريح بمرمى أريولا وتسديدة بيسراه إلا أن أريولا قدم تصديًا أسطوريًا وحرم الريدز من التعادل.

60' حتى الآن يستحوذ ليفربول على الكرة من دون خطورة، الفريق أفضل حالًا من الشوط الأول ولكن فولهام يقاتل دفاعيًا..

47' قذيفة من محمد صلاح ولكن أريولا يتعملق ويتصدى لها ببراعة شديدة.

46' خطأ فادح من روبرتسون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء لترتطم بمهاجم فولهام وتتجه للمرمى لولا تألق العملاق أليسون مرة أخرى.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

44' صلاح يظهر أخيرًا، كرة في منطقة الجزاء يتسلمها ويسددها بيسراه لتأتي بجوار القائم الأيمن لأريولا بأمتار قليلة.

38' الظهور الأول لليفربول في مناطق فولهام، عرضية من أرنولد على رأس ماني ولكن رأسية السنغالي أتت أعلى المرمى.

32' أليسون مرة أخرى! رأسية من بوبي ريد من داخل منطقة الستة أمتار يتصدى لها البرازيلي بصورة أكثر من رائعة.

30' غياب لردة الفعل من ليفربول، الفريق غير متواجد تمامًا حتى الآن.

25' جووووووووووووووول! بوبي ريد يحرز الهدف الأول لفولهام من تسديدة لا تصد ولا ترد على يمين أليسون.

23' مرة أخرى أليسون يتألق ويتصدى لتسديدة قوية، فولهام يقترب بشدة من التقدم وليفربول خارج الخدمة

18' الحكم يستقر على عدم وجود ركلة جزاء ويحتسبها ركلة ركنية.

17' حكم المباراة يلجأ لتقنية الفيديو لاتخاذ قرار بشأن ركلة جزاء لفولهام، تدخل من فابينهو على قدم لوفتس تشيك، فما هو القرار؟ الآن الحكم ينظر للشاشة.

13' أليسون مرة أخرى! هذه المرة انفراد من الجبهة اليُسرى وتسديدة لكنه يتألق ثم يشتت الكرة أرنولد.

11' ليفربول يستحوذ على الكرة ولكن من دون خطورة حتى الآن.

3' الفرصة الأولى الخطيرة لفولهام، انفراد لكافاليريو من الجبهة اليُمنى وأطلق تسديدة قوية لكن الحارس أليسون تألق وزاد عن مرماه ببراعة.

الآن تنطلق المباراة!

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - ألكسندر أرنولد

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴



Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek.