ليفربول ضد وست هام يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

وست هام يونايتد × ليفربول

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انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يعتمد كلوب على التشكيل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

هندرسون - فابينيو - تشامبرلين

ماني - جوتا - صلاح

⭐ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⭐



This is your Reds line-up to face @WestHam today 👊 #WHULIV — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2021

تشكيل وست هام:

وقرر ديفيد مويس الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

فابيانسكي

جونسون - أوجبونا - زوما - كريسويل

سوتشيك - رايس

بوين - بن رحمة - فورنالس

أنتونيو

يسعى ليفربول لاستغلال تعثر تشيلسي أمام بيرنلي أمس من أجل الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في المقابل يرغب المطارق في إثبات تطورهم الكبير هذا الموسم بتقديم المستوى ذاته أمام الكبار وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز منذ فترة طويلة، والارتقاء للمركز الثالث.

أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة المرتقبة بين ليفربول ووست هام يونايتد، في ختام مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب لندن.