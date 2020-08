ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 1 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف نظيف من توقيع أوباميانج، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

42' تحركات هجومية خطيرة من آرسنال من خلال ساكا واعتماد كامل على الجبهة اليُمنى الضعيفة للريدز، لكن بدون هدف آخر حتى الآن.

37' تمريرة مميزة من صلاح لروبرتسون في المساحة بالجبهة اليسرى ثم يقوم الظهير بإرسالها عرضية أرضية لكن النني يتدخل في اللحظة الأخيرة ويخرجها قبل أن تصل لفيرمينو.

34' عرضية أكثر من رائعة من روبرتسون تمر من أمام دفاعات آرسنال وحاول صلاح وضع قدمه فيها وتحويلها للمرمى لكنها كانت أسرع منه، فرصة خطيرة لليفربول.

27' نيكيتاي!!!! مراوغة لويليامز ثم تسديدة أكثر من رائعة ولكن تأتي فوق المرمى.

25' سيطرة شبه مطلقة من ليفربول على مجريات المباراة، الريدز يحاولون الوصول إلى المرمى ولكن دفاعات آرسنال تبدو صامدة حتى الآن، لا خطورة تذكر أو فعّالة على الأقل.

17' ألييييييييييييييسون!! تعمل كبير من الحارس البرازيلي بعد تصويبة من نيكيتاي أرضية ولكن الحارس كان لها بالمرصاد.

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! على عكس سير المباراة أوباميانج يتقدم لآرسنال بعد تسديدة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

11' فرصة خطييييييييييرة لليفربول! عرضية من نيكو ويليامز وجدت رأس ميلنر ولكن تصويبته الرأسية أتت خارج المرمى بأمتار.

9' ليفربول هو المسيطر على مجريات المباراة، حتى الآن لم يصل آرسنال ولو بكرة واحدة إلى مرمى أليسون، تفوق واضح للريدز.

6' فيرجيل فان دايك يحول عرضية إلى شباك مارتينيز ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

3' الفرصة الأولى لليفربول بعد عرضية كاد أن يحولها كيران تيراني إلى شباكه عن طريق الخطأ لولا تألق الحارس مارتينيز.

الآن تنطلق المباراة.. هل يواصل آرسنال تفوقه على الكبار أم يستفيق ليفربول ويثأر من هزيمة الدوري، هذا ما سنعرفه الآن..

التشكيل | 3-4-3

إمليانو مارتينيز

روب هولدينج - ديفيد لويز - كيريان تيرني

هيكتور بيليرين - محمد النني - جرانيت تشاكا - ميتلاند نيلز

بوكايو ساكا - بيير أوباميانج - إدي نيكيتاي

البدلاء: بيرند لينو - ويليام ساليبا - سيدريك سواريس - جوزيف ويلكوك - سياد كولاسيناك - ريس نيلسون - إيميلي سميث

