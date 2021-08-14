ليفربول ونوريتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود

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نورويتش سيتي × ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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19' أووووووووووه فرصة خطيرررررة لنوريتش! بوكي يكسر مصيدة التسلل بذكاء بعد تمريرة مذهلة من كانتويل، ولكن أليسون يُخرج الكرة لضربة ركنية

18' ضربة ركنية لليفربول، دفاع نوريتش يشتتها، الكرة تصل إلى تشامبرلين الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية وبعيدة عن كرول

17' أووووووووه فرصة خطيرة لليفربول عن طريق صلاح! تمريرة رائعة من أرنولد تصل إلى النجم المصري الذي يسدد كرة قوية ولكن كرول يمسك بها

13' انطلاقة من ماني على الجهة اليسرى، تمريرة تصل إلى تشامبرلين الذي يتباطئ في التعامل مع فرصة كادت أن تكون خطيرة، قبل أن يشتتها فريق نوريتش

11' أووووووووووووه هدف محقق يضيع من ليفربول، عرضية رائعة من كيتا إلى جوتا الذي لعبها برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة

10' مرواغة وانطلاقة رائعة من تسميكاس، وعرررضية ولكن دفاع نوريتش يشتتها في الوقت المناسب لضربة ركنية

8' خطأ على صلاح بعد أن قام بدفع المدافع هانلي سعيًا للحصول على الكرة

5' سيطرة من نوريتش الذي يبدأ المباراة بحماس كبير وسط جمهوره

2' بينية من ماني كادت أن تضع ميلنر أمام المرمى ولكن كرول يخرج من مرماه ويشتت الكرة

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

تشامبرلين - ميلنر - كيتا

ماني - جوتا - صلاح

🚨 TEAM NEWS IS IN 🚨



Here's your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October 🙌 #NORLIV — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

تشكيل نوريتش سيتي:

قرر المدرب فاركي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

كرول

أرونز - هانلي - جيبسون - جيانوليس

روب - جليمور - ليس ميلو

كانتويل - بوكي - راشيكا

يسعى ليفربول لتحقيق بداية جيدة والفوز على العائد مجددًا للدوري من أجل ملاحقة تشيلسي ومانشستر يونايتد بعد بدايتهم الرائعة للموسم، في حين أن نورويتش سيتي يرغب بالاستفادة من تجربته السابقة ومواصلة النتائج المميزة ضد الكبار كما فعل في موسمه الأخير بالدرجة الأولى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب كارو رود.