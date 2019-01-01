ليفربول ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد نابولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، على ملعب الآنفيلد

ليفربول 0 × 0 نابولي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

5’ انطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه مانولاس وابعدها إلى رمية تماس

4’ تمريرة ثنائية بين دي لورينزو وهيرفينج لوزانو تنتهي بعرضية من جيوفاني دي لورينزو لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ماريو روي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع مقلب المنطقة

2’ خطأ لصالح نابولي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على فابيان رويز

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - Underway at Anfield. Up the Reds 👊🔴



[0-0]#LIVNAP — FC (@LFC) November 27, 2019

البدلاء / ديفيد أوسبينا / سيباستيانو لوبيرتو / جيانلوكا جايتانو / إيلجيف إيلماس / خوسيه كاييخون / فيرناندو يورينتي / أمين يونس

يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أليكس ميريت / نيكولا ماكسيموفيتش / كونستانتينوس مانولاس / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / جيوفاني دي لورينزو / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / هيرفينج لوزانو / درايس ميرتينس

البدلاء / أدريان / أليكساندر ارنولد / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ديفوك أوريجي

🔴 TEAM NEWS 🔴



How we line up against @sscnapoli 🙌 #LIVNAP — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2019

يبدأ المدرب يورجن كلوب المدير الفني للريدز بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من أليسون / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيمس ميلنر / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

تشكيل الفريقين:

ليفربول حاليًا في المركز الأول برصيد 9 نقاط، ثم يأتي نابولي ثانيًا برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بدوره، فإن ليفربول يُريد أن يضمن التأهل وهو في المرتبة الأولى من أجل قرعة أسهل في الدور ثمن النهائي، بينما يدخل نابولي وعينه على ثلاث نقاط تُنهي أي أمل لمنافسه ريد بول سالزبورج في اللحاق به، وتجعله في المرتبة الأولى لنفس غاية متصدري الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه، فإن المباراة هي فرصة جيدة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي من أجل استعادة السيطرة على الأمور داخل نابولي وكسب ثقة الجمهور والإدارة، بعد التراجع الهائل الذي يعيشه النادي الجنوبي إلى جانب الأزمات التي تتعلق بتمرد اللاعبين والتي وضعت مستقبل المدرب المحنك على المحك.

هذه المباراة ثأرية للغاية بالنسبة لكتيبة المدرب يورجن كلوب، والتي تسعى من خلال هذه المباراة إلى رد الاعتبار بعد الهزيمة ذهابًا في ملعب السان باولو بهدف نظيف، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الريدز حتى الآن في موسمه بمختلف البطولات.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد نابولي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./