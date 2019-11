ليفربول ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 نابولي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

5’ انطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه مانولاس وابعدها إلى رمية تماس

4’ تمريرة ثنائية بين دي لورينزو وهيرفينج لوزانو تنتهي بعرضية من جيوفاني دي لورينزو لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ماريو روي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع مقلب المنطقة

2’ خطأ لصالح نابولي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على فابيان رويز

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ديفيد أوسبينا / سيباستيانو لوبيرتو / جيانلوكا جايتانو / إيلجيف إيلماس / خوسيه كاييخون / فيرناندو يورينتي / أمين يونس

يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أليكس ميريت / نيكولا ماكسيموفيتش / كونستانتينوس مانولاس / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / جيوفاني دي لورينزو / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / هيرفينج لوزانو / درايس ميرتينس

البدلاء / أدريان / أليكساندر ارنولد / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ديفوك أوريجي

