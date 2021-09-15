ليفربول ضد ميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ضد ميلان في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب آنفيلد

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ليفربول 1 ×0 ميلان

مباشر، لحظة بلحظة



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14' أووووووووووه مانيان يتألق ويتصدى لضربة جزاء لليفربول سددها صلاح

13' ضرررررربة جزاااااااااااااااء لليفربول، بعد أن قام بن ناصر باعتراض تسديدة روبيرتسون بيده

12' أووووووووه! صلاح يراوغ ويسدد! ولكن توموري يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

10' تسديدة من هندرسون، ولكن الكرة تصل سهلة إلى مانيان

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أرنولد يحرز الهدف الأول لليفربول، ترينت ينطلق بشكل رائع ويخترق بدون أن يجد من يقابله! يسدد الكرة التي تصطدم بالمدافع توموري وتسكن الشباك

8' ضربة ركنية لليفربول، الكرة تصل لماتيب الذي يلعبها برأسه ولكن مانيان يمسك بالكرة

7' أوريجي يقطع الكرة ويلعب عرضية لجوتا كادت تضعه أمام المرمى، ولكن كاير يشتتها لضربة ركنية

5' أووووه! روبيرتسون ينقض ويقطع إحدى الكرات، يلعب الكرة لجوتا الذي يراوغ ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع لضربة ركنية

3' أوووووه عرضية من روبيرتسون، أوريجي يسددها ولكن الكرة تمر بجوار القائم

2' عرررضية من روبيرتسون، ولكن ثيو هيرنانديز يشتت الكرة قبل أن تصل لصلاح

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4/3/3

أليسون

روبيرتسون - جوميز - ماتيب - أرنولد

كيتا - فابينيو - هندرسون

جوتا - أوريجي - صلاح

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021

تشكيل ميلان:

قرر المدرب بيولي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

مانيان

ثيو هيرنانديز - كاير - توموري - كالابريا

ين ناصر - كيسي

سالميكرز - دياز - لياو

ريبيتش

تبدو مباريات ميلان وليفربول في دوري الأبطال دائمًا وكأنها أرشيفية في تاريخ اللعبة، من ينسى نهائي أسطنبول في 2005؟ وتحقيق الروسونيري للقب على حساب الريدز بعدها بعامين، وللصدفة الكبيرة فإن أول مباراة للعملاق الإيطالي في الأبطال بعد غياب طويل ستكون أمام العملاق الإنجليزي، مباراة ممتعة خارج التوقعات بانتظارنا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وميلان، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.