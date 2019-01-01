ليفربول ومونتيري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 والمقامة فى قطر

مونتيري 0 × 0 ليفربول

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كأس العالم للأندية هي البطولة الوحيدة التي لم يسبق لليفربول التتويج بها، فالمشاركة الوحيدة فيها عام 2006 انتهت بخسارة النهائي، بالتالي فإن الليفر في حاجة إلى مصالحة جماهيره بعد هذه السنوات والتتويج باللقب الغائب عن الخزائن الإنجليزية.

ليفربول في الوقت نفسه يعيش حالة مميزة، فالريدز لم يتلق أي هزيمة على الصعيد المحلي ويتصدر بفارق كبير للغاية عن أقرب الملاحقين في الدوري الإنجليزي، والآن عينهم على التتويج العالمي لمواصلة الانجازات.

مونتيري استطاع أن يمر من الدور الثاني بعدما تغلب على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد قدّم الفريق المكسيكي مباراة مميزة تُنذر بأنه لن يكون خصمًا سهلًا لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية2019 المقمة بقطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./