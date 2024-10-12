"هل تقصدين جيرارد أم صلاح؟" .. ممثلة إباحية تكشف عن طلب لاعب ليفربول لتنظيم حفل جنس جماعي!

إدعاء مثير للجدل بحق أحد نجوم الريدز

اتهمت ممثلة إباحية إنجليزية أحد لاعبي ليفربول بالتواصل معها وطلب تنظيم حفل جنس جماعي بحسب تصريحات لها في بودكاست شهير بالأيام الماضية.

الإدعاءات أتت عبر بودكاتس "Sinners" بحلقته الأخيرة التي حلت عليها بوني بلو ضيفة، وناقشت علاقتها مع نجوم كرة القدم، لتقوم برواية تلك القصة التي زعمت فيها عن تواصل أحد لاعبي الريدز الحاليين معها مؤخراً.

وقالت بلو: "لاعب كرة قدم في ليفربول تواصل معي لأنه شعر بالغيرة لقيامي بتنظيم حفل جنس بتواجد 22 شخصاً، لقد طلب مني تنظيم حفل جنس جماعي ضخم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد أحد مقدمي البودكاست: "هل تقصدين ستيفن جيرارد؟"، بينما علق مستضيف آخر: "مو صلاح؟"، ليتدخل المقدم الأول ويؤكد أن البودكاست لن يقوم بكشف هوية اللاعب ولكن سأل بلو إذا كان لاعباً حالياً بالفريق، لتجيب بنعم.

وأضافت بلو: "عمره من عمر شقيقتي، 20-21 عاماً، ويلعب في الفريق الأول، أنا لا أكذب وأملك الرسائل، لا أريد كشف هويته أو قول المزيد حتى لا يصبح الأمر واضحاً".

وسأل أحد الحاضرين إذا كان كوانساه، مدافع الفريق الشاب، لترد بلو ضاحكة بأنه ليس هو، رافضة أن تكشف هوية اللاعب التي أصبحت مثار حديث الحاضرين والجمهور في التعليقات على صفحات البودكاست.