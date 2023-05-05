فيديو | وسط سخرية نونيز من صلاح .. ليفربول يقدم قميص الموسم الجديد

قميص بتصميم كلاسيكي للريدز

أعلن ليفربول عن قميصه للموسم المقبل 2023-2024 مستعيناً بكوكبة من نجومه الحاليين وعلى رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز.

الموسم المقبل للريدز لم تتضح بعد معالمه في ظل تراجع ترتيب الفريق في الدوري المحلي هذا الموسم وخروجه خالي الوفاض، واحتمالية الغياب عن دوري الأبطال وحدوث ثورة في صفوفه إذا حدث الأمر.

وكشف ليفربول صباح الجمعة عن التصميم الخاص بقميص الموسم المقبل، والذي يعتمد على الأسلوب الكلاسيكي وذكر الكثيرون بقميص موسم 1973-1974 مع بيل شانكلي وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستعان الريدز بمجموعة من نجوم الفريق لتقديم الزي الجديد، ونشر مقطع فيديو يظهر الثلاثي صلاح، نونيز، ولويس دياز يضحكون على الأزياء المستخدمة مع القميص، ومحاولتهم الظهور بمظهر جدي أثناء التصوير، الأمر الذي فشل فيه المصري وأثار سخرية زميليه.

وفاز ليفربول على فولهام مساء الأربعاء ليواصل صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلعب مجدداً مساء السبت لحساب نفس المسابقة ضد برينتفورد.