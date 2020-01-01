ماني: أردت إثبات خطأ كلوب والسير على خطى ضيوف

فضل كبير من المدرب الألماني في مسيرة الدولي السنغالي

أشاد ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بمدرب الفريق يورجن كلوب، مادحاً دوره بتطوير جميع اللاعبين ومساعدتهم على الانتقال لمستويات أعلى.

كلوب اكتسب سمعة قوية مع بوروسيا دورتموند كواحد من أفضل المدربين في العالم بتطوير المواهب، واستمر بنفس المنوال خلال فترته المميزة مع ليفربول.

صاحب الـ52 سنة قاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحتلال صدارة الدوري الإنجليزي بالنسخة الحالية قبل انتشار فيروس كورونا.

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ماني قال عن مدربه الألماني:"يورجن مدرب رائع، دائماً يتحلى بالإيجابية، لو خسرت يبحث لك عن الكلمات المناسبة من أجل تحفيزك على الفوز مرة أخرى، فهو يستطيع مساعدة اللاعبين على الوصول لأعلى مستويات ممكنة بهذه الطريقة".

وأما عن الكرة الإنجليزية عموماً:"الكرة مختلفة جداً في إنجلترا، وتعني الكثير للناس أكثر من أي مكان آخر، نظراً للجودة الكبيرة التي تمتلكها البطولة".

وأما عن بدايته وترك المنزل في سن صغير:"الأمر ليس سهلاً، لم يكن هناك أحد للوقوف بجواري لتحقيق أحلامي، ولكني لم أيأس، احتجت الكثير من الشجاعة لترك عائلتي وقريتي".

محاولة كلوب للتعاقد مع في دورتموند عام 2014:"قال أنني أشبه نجوم الراب، هذا جزء من الحياة، فأنت لا تعلم هل سيحبونك الناس أم لا، أعتقد أنني قمت بإثبات عدم صواب نظرته تجاهي، وكنت حريصاً على إظهار ذلك عندما قابلته مرة أخرى".

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وأما عن مستواه الشخصي:"تطورت مع ساوثامبتون، لعب بفريق قوي جداً معهم، وبعدها تلقيت عرضاً من ليفربول، وحظيت بشرف السير على خطى أبناء بلدي مثل الحجي ضيوف وساليف دياو، حيث تابعتهما في الصغر وتمنيت أن أصبح مثلهما".

جدير بالذكر أن الدولي السنغالي يتمتع بأفضل فتراته الكروية مع ليفربول، حيث سجل 77 هدفاً وصنع 34 في 161 مباراة بقميص الفريق.