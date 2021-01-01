ليفربول ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من المسابقة

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في المقابل، تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد عودة ليندلوف لها بعد أن تعرض بايي للإصابة في المباراة السابقة

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يبدأ ليفربول المباراة بدون الكاميروني جويل ماتيب على الرغم من عودته للتدريبات منذ يومين، ولكنه يبدو أنه لازال غير جاهزًا بالشكل الكافي

تشكيل ليفربول:

إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة اليوم أمام @ManUtd_AR 👊 #ليفربول_يونايتد — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 17, 2021

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

ساديو ماني - تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - شيردان شاكيري

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو

تشكيل مانشستر يونايتد:

يبدأ المدرب جونار أولي سولشار، بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون بيساكا

بول بوجبا - فريد - سكوت ماكتوميناي

برونو فيرنانديس

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

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على الجانب الآخر، يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يمر بها واقتناصه للصدارة من فم الغريم الأزلي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا يحاول كسر الرقم القياسي لليفربول بعدم الخسارة على ملعبه في الدوري منذ فترة طويلة؟ من أجل إتساع الفارق بينهما أكثر.

يدخل ليفربول المباراة وهو يضع عينيه على الانتصار من أجل تحقيق النتائج السلبية للفريق في أخر ثلاث جولات حيث تعادل مرتين وخسر أمام ساوثامبتون، ويسعى لتعويض ما فاته عندما يواجه خصم مباشر ومنافس قوي على لقب الدوري إلا وهُم الشياطين الحُمر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين قطبيها وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، في إطار لقاءات الجولة التاسعة عشر من المسابقة، على ملعب آنفيلد.