ليفربول ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

We lead at the break after VVD's header 👊🔴 #LIVMUN

45+2’ تنفيذ الركنية بعرضية مقوسة فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس ديفيد دي خيا بنجاح

45+1’ محاولة التوغل من ساديو ماني لكن الكرة طالت واصطدمت فى وان بيساكا وتحولت إلى ركنية

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

44’ تمريرة خطيرة من محمد صلاح لداخل المنطقة تضع ساديو ماني فى مواجهة المرمي ليسددها السنغالي تسديدة قوية لكن ابعدها ديفيد دي خيا ببراعة

43’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أندرياس بيريرا لكن أمسكها الحارس أليسون بثبات

42’ تمريرة طولية من فيرجيل فان دايك فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن استخلصها ببراعة لوك شو وابعدها إلى منتصف الميدان

41’ استفاقة هجومية من جانب لاعبي مانشستر يونايتد ومحاولات للبحث عن هدف التعادل

40’ يارباااااااااااااااه،،،،، هجمة خطيرة لمانشستر يونايتد بعد تمريرة من أنتوني مارسيال فى إتجاه وان بيساكا على القائم البعيد ليمررها بيساكا فى إتجاه أندرياس بيريرا الذي فشل فى تسديد الكرة فى المرمى

38’ تسديدة قوية من أنتوني مارسيال ممن على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي ألأيسون

37’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في محاولة لبناء هجمة منظمة على دفاعات الريدز

35’ استحواذ وسيطرة من لاعبي ليفربول ولايزال مانشستر يونايتد يجد صعوبة فى بناء الهجمة

34’ أوووووووووووووووووه،،،،، هدف للريدز ولكن الحكم يشير بوجود تسلل على جورجينيو فينالدون بعد تمريرة تضع فينالدوم فى مواجهة المرمي ليسددها على يسار الحارس ديفيد دي خيا

33’ ضغط قوي للغاية من لاعبي ليفربول وسط إرتباك من مدافعي مانشستر يونايتد

32’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة بناء هجمة منظمة

31’ تمريرة طولية من ارنولد فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكن ابعدها من أمامه لوك شاو

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الأول والتقدم لليفربول بهدف دون رد

29’ فيرجيل فان ديايك يرسل تمريرة طولية فى إتجاه ساديو ماني لكن ابعدها بيساكا من امامه

28’ سيطرة على مجريات المباراة وتحكم رائع بالكرة من جانب لاعبي ليفربول

27’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح على يمين المنطقة ثم يتوغل بها لداخل المنطقة ويمررها إلى روبيرتو فيرمينو الذي سددها من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي

26’ بطاقة صفراء من نصيب فيرجيل فان دايك لإعتراضه على حكم المباراة

26’ الحكم يلغي الهدف بعد التأكد من وجود خطأ ضد فيرجيل فان دايك

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة ابعدها الدفاع بصعوبة ومحاولة من ديفيد دي خيا فى الأمساك بالكرة لكن تدخل معه فيرجيل فان دايك ودفع الحارس لترتد امام فيرمينو ليسددها فى المرمي بنجاح

25’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للريدز عن طريق روبيرتو فيرمينو

24’ يارباااااااااه،،، تمريرة رائعة من اندرو روبيرتسون فى إتجاه ساديو مانيه داخل المنطقة لكن ابعدها لوك شو ببراعة من أمام السنغالي

23’ تنفيذ الركنية بعرضية من أندرو روبيرتسون لكن ابعدهاا الدفاع إلى رمية تماس

22’ انطلاقة من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري ومحاولة التوغل للعمق لكن تدخل معهآرون وان بيساكا وابعدها إلى ركنية

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

19’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا بثبات

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من أليكس تشامبيرلين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

17’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح ليفربول نفذها أرنولد بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فان دايك وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

16’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات مانشستر يونايتد

الهدف جاء بعد ركنية نفذها اليكساندر ارنولد بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها فيرجيل فان دايك ويسددها برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

14’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لليفربول عن طريق المدافع فيرجيل فان دايك

13’ تشامبيرلين يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن ابعدها دانييل جيمس إلى ركنية

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

11’ تمريرة ثنائية بين اندرياس بيريرا وأنتوني مارسيال لكن الحكم يشير بوجود تسلل على بيريرا

10’ محاولة التوغل من دانييل جيمس من الجهة اليمنى لكن تدخل معه أندرو روبيرتسون وابعدها بنجاح

9’ جوردان هندرسون يرسل تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها ساديو ماني برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

8’ بطاقة صفراء من نصيب نيمانيا ماتيتش بعد تدخل قوي على جورجينيو فينالدوم

7’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة من ارنولد إلى أندرو روبيرتسون الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

5’ تمريرة خطيرة فى إتجاه أندرياس بيريرا الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرجيل فان دايك إلى رمية تماس

4’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة إلى أنتوني مارسيال الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ خطأ من خارج المنطقة من الجهة اليمنى لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل من ساديو ماني على فريد

2’ محاولة التوغل من ساديو مانيه من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

We're under way at Anfield. Let's get behind the lads!#MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/JCbDcMcAMi