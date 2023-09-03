"لا أفهم القواعد" و"كل القرارات كانت ضدنا" .. أداء التحكيم يثير عاصفة استياء في الدوري الإنجليزي!

انتقادات عنيفة إلى التحكيم الإنجليزي بعد مباريات الأحد في ختام الجولة الرابعة من "البريمييرليج"..

يبدو أن أداء الحكام في الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2023-2024 سيواصل إثارة الجدل، بعدما أثر التحكيم على نتيجة مباراة آرسنال أمام مانشستر يونايتد، ومواجهة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الرابعة من "البريمييرليج".

الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد خرج بعد خسارة فريقه أمام آرسنال بنتيجة 3-1 موجهًا انتقادات شديدة إلى حكام تقنية الفيديو "VAR" ومشددًا على أن فريقه قد حُرم بشكل غير صحيح من تسجيل هدف حسم المباراة.

مدرب مانشستر يونايتد ظن أن فريقه قد خطف نقاط المباراة في وقت متأخر عندما سجل أليخاندرو جارناتشو هدفًا، قبل أن يُلغى بداعي التسلل، ليسجل آرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع ويحقق الانتصار الثمين على غريمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة، كافح تين هاج لإخفاء غضبه، مدعيًا أن كل القرارات المحورية في المباراة كانت ضد فريقه.

وقال تين هاج: "لقد شاهد الجميع المباراة، تلك الكرة لم تكن تسللًا، لقد شاهدوا زاوية خاطئة".

وأضاف: "لقد كانت هناك ركلة جزاء لصالح راسموس هويلوند، ثم استقبلنا هدفًا رغم وجود خطأ لصالح جوني إيفانز، هذا واضح جدًا".

واختتم تين هاج حديثه قائلًا: "يمكن أن يقول البعض إننا كان يجب ألا نستقبل هدفًا بعد التقدم، هذا صحيح، الأداء كان جيدًا، لكن كل شيء سار ضدنا".

ومن جانبه، أثار إيان رايت محلل شبكة "سكاي سبورتس" بعض التساؤلات حول هدف ليفربول الافتتاحي في مواجهة أستون فيلا، والذي سجله دومينيك سوبوسلاي بعد مرور 3 دقائق فقط من صافرة البداية.

أسطورة آرسنال ادعى أن الهدف الذي سجله نجم الوسط المجري كان يجب أن يُلغى، لأنه شعر أن محمد صلاح كان في موقف تسلل وحجب رؤية الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، وأن هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا قد يضطر للاعتذار إلى الفيلانز.

وقال رايت: "ما رأيته هو أن صلاح أعاق خط رؤية مارتينيز، لذا من المحتمل أن يضطر هاوارد ويب إلى إجراء مكالمة هاتفية أخرى هذا الأسبوع، لأن ذلك تسلل واضح، لقد تداخل صلاح في مجال رؤية الحارس، لم أعد أفهم القواعد".