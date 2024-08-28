مهمة صعبة على ليفربول وسهلة أمام مانشستر سيتي .. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن تقام المباريات يومي 16 و23 من سبتمبر المقبل..

أُجريت اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما انتهت مواجهات الدور الثاني أمس الأربعاء.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة على ليفربول، إذ يلتقي بوست هام يونايتد، الذي كان قد أضاع عليه نقطتين ثمينتين في مشواره بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة الـ35.

أما مانشستر سيتي فمهمته أسهل، حين يلاقي واتفورد؛ الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وجاءت بقية نتائج القرعة كالتالي:

آرسنال ضد بولتون

مانشستر يونايتد ضد بارنسلي

وايكومب واندرز ضد أستون فيلا

كوفنتري سيتي ضد توتنهام

والسول ضد ليستر سيتي

برينتفورد ضد ليتون أورينت

بلاكبول ضد شيفيلد وينزداي

برستون نور إيند ضد فولهام

إيفرتون ضد ساوثهامبتون

كوينز بارك رينجرز ضد كريستال بالاس

ستوك سيتي ضد فليتوود تاون

برايتون ضد ولفرهامبتون

إي إف سي ويمبلدون ضد نيوكاسل يونايتد

تشيلسي ضد بارو

يذكر أن ليفربول هو بطل النسخة الماضية من كأس الرابطة، بعدما انتصر في النهائي على تشيلسي بهدف فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 من الأشواط الإضافية.