كيف تغير العالم منذ فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي 1990؟

كيف كان شكل عالم كرة القدم في عام 1990، وماذا حدث منذ أن ذاق ليفربول نجاحه في الدوري الإنجليزي للمرة الأخيرة؟ وكيف تغير العالم منذ ذلك الحين؟

كان مشجعو ليفربول ينتظرون وقتًا طويلاً للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي، ويبدو أنهم كانوا سيفعلون ذلك بالتأكيد في عام 2020 حتى عطل فيروس كورونا كل شيء تقريبًا.

مازال من الممكن أن يتوج رجال يورجن كلوب أبطالاً، إما إذا استمر الدوري الإنجليزي الممتاز أو إذا أتخذ رؤساء الدوري قراراً في هذا الشأن، لكن الاحتفالات مازالت مؤجلة.

بالنظر إلى أن انتظارهم الذي استمر ثلاثة عقود، فقد حدث الكثير منذ أن فاز الريدز بالجائزة الكبرى في كرة القدم الإنجليزية.

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يلقي جول نظرة إلى الوراء على شكل عالم كرة القدم عندما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي عام 1990 وبعض الأشياء البارزة التي حدثت منذ ذلك الحين حتى عام 2020.

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كيف كانت كرة القدم عندما فاز ليفربول بالدوري عام 1990؟

في نهاية موسم 1989-1990، عندما كان ليفربول في قمة كرة القدم الإنجليزية، بدا عالم كرة القدم على النحو التالي:

أنهى أستون فيلا في المركز الثاني في الدرجة الإنجليزي، وحل توتنهام في المركز الثالث.

فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه احتل المركز 13 في الدوري، متقدماً على مانشستر سيتي بفارق مركز واحد.

جاري لينيكر كان هداف دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 24 هدفا للسبيرز.

فاز نابولي مع دييجو مارادونا بالدوري الإيطالي، وحل ميلان في المركز الثاني.

فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الـ25، كان فالنسيا في المركز ثاني، وأتى بعدهما برشلونة في المركز الثالث.

حسم بايرن ميونخ الدوري الألماني وأوقف منافسية من كولن وإينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند للفوز بالدوري الألماني.

وفاز مرسيليا بالدوري الفرنسي، وسجل جان بيير بابين 30 هدفا.

فاز ميلان على بنفيكا ليفوز بكأس أوروبا للمرة الرابعة.

فاز يوفنتوس بكأس الاتحاد الأوروبي، متغلبًا على فيورنتينا لرفع الكأس للمرة الثانية.

فاز سامبدوريا بكأس الكؤوس، بعد أن هزم أندرلخت في النهائي.

فازت ألمانيا الغربية بكأس العالم 1990 في إيطاليا لتتوج باللقب للمرة الثالثة.

احتلت إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم، وخسرت أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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فاز ماركو فان باستن بجائزة الكرة الذهبية لعام 1989، فاز لوثار ماتيوس بجائزة الكرة الذهبية لعام 1990.

أصبح روبرتو باجيو أغلى لاعب في العالم في عام 1990 عندما وقع مع يوفنتوس من فيورنتينا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

انهار الاتحاد السوفيتي

في حين أنه كان في انخفاض في أواخر الثمانينيات، حل الاتحاد السوفييتي رسميًا في ديسمبر 1991، حيث شهد تفكك قوة عظمى جيوسياسية كانت لها النفوذ في أوروبا الشرقية لعقود.

أصبح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الدوري الممتاز

عندما فاز ليفربول بالدوري عام 1990، كان في ما يعرف الآن بـ "دوري الدرجة الأولى القديم".

تم تغيير اسم دوري الدرجة الأولى في إنجلترا لاسم الدوري الممتاز في 1992-1993 بعد قرار الانفصال عن دوري كرة القدم والاستفادة من صفقة تلفزيونية مجزية مالياً.

في نفس الموسم، تم تغيير اسم كأس أوروبا لتصبح دوري أبطال أوروبا.

أدخلت قاعدة التمرير للخلف

في عام 1992، تم إدخال قاعدة التمريرة الخلفية لكرة القدم لمنع حراس المرمى من التقاط الكرة عند استلام تمريرة من زميل لهم في الفريق.

تم إدخالها لتثبيط الاستغلال الساخر للقواعد، والتي أصبحت واضحة بشكل محرج خلال كأس العالم 1990.

ظهر الإنترنت كما نعرفه الأن

تم إصدار شبكة الإنترنت العالمية للاستخدام للعامة في عام 1993 وأصبحت الشبكة الآن منغمسة تمامًا في المجتمع العالمي.

تم إطلاق محركات البحث مثل Yahoo و Google في عامي 1994 و 1998 على التوالي.

بناء نفق القناة بين المملكة المتحدة وفرنسا

افتتح نفق القناة الشهير الذي يربط المملكة المتحدة وفرنسا في عام 1994. يقع مكانه أسفل القناة الإنجليزية عند مضيق دوفر.

هبوط المريخ الناجح

نجحت وكالة ناسا لأول مرة في الهبوط على كوكب المريخ مع Pathfinder في عام 1996 وكان هناك عدد من عمليات الهبوط الناجحة الأخرى منذ ذلك الحين، مع إرسال سيارات متجولة لاستكشاف سطح الكوكب.

تخطى مانشستر يونايتد رقم ليفربول القياسي

عادل مانشستر يونايتد رقم ليفربول القياسي في ألقاب الدوري الإنجليزي عندما فاز بالدوري الممتاز في 2008-09 ، ثم تجاوز منافسه عندما فاز باللقب التاسع عشر في 2010-11.

فاز الشياطين الحمر بلقب إضافي في الدوري في 2012-13 ليرفعوا رصيدهم إلى 21.

انتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة

في عام 2009، أصبح باراك أوباما الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة وأول زعيم أمريكي من أصل أفريقي على الإطلاق. قضى أوباما فترتين كرئيس، وانتهت الفترة الثانية في عام 2017، خلفه دونالد ترامب.

ظهر فيسبوك وتويتر

كانت شبكة الويب العالمية في مرحلة بدائية عندما فاز ليفربول بالدوري عام 1990 وتطورت إلى عنصر مركزي حاسم في الحياة الحديثة في عام 2020.

بينما كان البريد الإلكتروني موجودًا لفترة من الوقت، ظهر بريد الويب في عام 1993، مع بدء الجمهور الأوسع في استخدامه أكثر وكان ذلك بمثابة ورقة رابحة.

لكن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في 2004 ثم تويتر في 2006 قد غيرت تمامًا الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض.

كسر الرقم القياسي لأغلى لاعب 16 مرة

زادت رسوم الانتقال بشكل كبير منذ فوز ليفربول بالدوري عام 1990، مع كسر الرقم القياسي في 16 صفقة.

كان رونالدو نازاريو موضع انتقالين قياسيين عالميين (1996 و 1997)، مع آخرين مثل لويس فيجو، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

من 8 مليون جنيه استرليني دفعت لروبرتو باجيو في عام 1990، بلغ الرقم القياسي بعد 30 عامًا 198 مليون جنيه استرليني، والتي دفعها باريس سان جيرمان إلى برشلونة مقابل نيمار في 2017.

إصدار 36 نسخة من لعبة فيفا

تطورت EA Sports FIFA إلى لعبة محاكاة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، وكان هناك 36 نسخة منذ فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي عام 1990.

أطلقت شركة إلكترونيك آرتس أول لعبة FIFA في عام 1993 وعندما ظهرت على الرفوف في متاجر ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم وبنوا عليها كل عام منذ ذلك الحين.

بالإضافة إلى ألعاب FIFA السنوية، أطلقت EA Sports أيضًا FIFA Street ومختلف الألعاب المنبثقة لكأس العالم.

يتميز غلاف فيفا 20 بظهور نجم ليفربول فيرجيل فان ديك على الغلاف.

إضافة تقنية VAR إلى كرة القدم

بعد سنوات من الشكاوى، تم إدخال تكنولوجيا الفيديو لكرة القدم من أجل مساعدة الحكام في 2018 في شكل حكم مساعد الفيديو أو VAR.

لقد كان تغييراً هائلاً ولم يتم تلقيه بشكل إيجابي.

فاز ليفربول ببطولتين دوري أبطال أوروبا

في الوقت الذي عانى فيه ليفربول من الجفاف لمدة ثلاثة عقود في الدوري الإنجليزي، كان هناك الكثير من الأواني الفضية منذ عام 1990، بما في ذلك لقبين آخرين في دوري أبطال أوروبا.

فاز الريدز بكأسهم الأوروبي الخامس بشكل مذهل في عام 2005 عندما تأخروا من ميلان ثم عادوا وانتصروا بركلات الترجيح فيما أطلق عليه اسم "معجزة اسطنبول". وجاء التتويج الأوروبي السادس في 2019 عندما هزم توتنهام 2-0.

بشكل إجمالي، فاز ليفربول بـ 14 كأسًا منذ فوزه بلقب الدوري الإنجليزي عام 1990، بما في ذلك بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

البريكست: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عندما كان ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في عام 1990، كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

انتهت هذه العضوية في عام 2019 بعد نتيجة استفتاء مزلزل ومثير للانقسام في عام 2016.