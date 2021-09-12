ليفربول ضد ليدز يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول × ليدز يونايتد
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل ليفربول:
قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 4-3-3
أليسون
روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - إليوت
ماني - جوتا - صلاح
تشكيل ليدز يونايتد:
قرر المدرب مارسيلو بيلسا اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-2-3-1
ميسلير
فيربو - لورينتي - كوبر - آيلينج
فيليبس - دالاس
هاريسون - رودريجو - رافينها
بامفورد
يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل اللحاق بركب الصدارة والتساوي في نفس الرصيد من النقاط مع اليونايتد وتشيلسي، في المقابل سيحاول ليدز يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصمه في هذه الجولة.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب إيلاند رود.