ليفربول ضد ليدز يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب إيلاند رود

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ليفربول × ليدز يونايتد

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - إليوت

ماني - جوتا - صلاح

🚨 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🚨



This is how we line up for #LEELIV today at Elland Road 👊 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021

تشكيل ليدز يونايتد:

قرر المدرب مارسيلو بيلسا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

ميسلير

فيربو - لورينتي - كوبر - آيلينج

فيليبس - دالاس

هاريسون - رودريجو - رافينها

بامفورد

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل اللحاق بركب الصدارة والتساوي في نفس الرصيد من النقاط مع اليونايتد وتشيلسي، في المقابل سيحاول ليدز يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصمه في هذه الجولة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب إيلاند رود.