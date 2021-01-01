ليفربول ولايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول ولايبزيج في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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70' محاولة جديدة من ليفربول عن طريق صلاح ولكن جولاسكي يمسك بالكرة

69' ضربة حرة غير مباشرة للايبزيج تلعب بشكل رائع ولكن حكم المباراة يحتسب تسلل!

67' لايبزيج يضغط من أجل تقليص الفارق وليفربول يعتمد على المرتدات

62' هجمة أخرى في منتهى الخطوووووورة للايبزيج، الكرة تصل إلى أولمو داخل منطقة الجزاء الذي كان يتأهب لتسديد الكرة ولكن ألكانتارا يتدخل بشكل رائع ويُخرجها لضربة ركنية

60' خطيررررررررررة للايبزيج تمريرة للرائع أنجيلينو الذي انطلق بسرعة على الجهة اليسرى، ويسدد كرة قوية للغاية ولكن بجوار القائم الأيمن لأليسون

57' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الهدف الثاني، تمريرة طولية رائعة للسنغالي الذي انفرد بالمرمى بعد أن تعثر مدافع لايبزيج أمامه وسقط أثناء محاولة تشتيت الكرة

53' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول، النجم المصري يستغل تمريرة خاطئة من قائد لايبزيج، ينطلق سريعًا ويسددها بقوة على يسار جولاسكي

52' بطاقة صفراء للاعب نكونو بعد تدخل قوي على المدافع التركي كاباك

47' لايبزيج يبدأ الشوط الثاني بشكل قوي، يسيطر ويستحوذ على الكرة

46' أوووووووووووووووووه أليسون يتألق وينقذ ليفربول من هدف محقق، تمريرة بينية رائعة من أولمو إلى نكونو الذي تحرك بشكل رائع خلف هندرسون ولكن البرازيلي يتصدى ببراعة

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

41' ضربة حرة غير مباشرة يلعبها أرنولد ولكن دفاع لايبزيج يشتتها بنجاح

38' عرررضية من الجهة اليسرى للايبزيج عن طريق الخطير أنجيلينو ولكن أولمو يلعبها برأسه بعيدة جدًا عن مرمى أليسون

37' كرة طولية لأدامز الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة بنجاح

35' هدف لليفربول ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل لأن الكرة خرجت لضربة مرمى قبل أن يلعب ماني العرضية لفيرمينو!

32' أووووووووووووووووووووووووه يا الله، كم كانت قريبة لليفربول! كرة طولية لماني الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن جولاسكي يخرج من مرماه ويشتت الكرة، تصل لهندرسون الذي يلعبها في المرمى الخالي ولكنها تصطدم بالجزء الخارجي من العارضة!

30' عررضية أرررضية من أنجيلينو، ولكن دفاع ليفربول يشتت الكرة إلى ضربة ركنية

27' تمريرة أخرى ممتازة من أرنولد إلى فيرمينو الذي يسدد الكرة ولكنها ضعيفة وتخرج ضربة مرمى للايبزيج

25' فرصة أخرى خطيررة لليفربول، تمريرات متبادلة بين صلاح وفيرمينو على الجهة اليمنى، البرازيلي يلعب كرة عرضية، وماني يسدد الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة

20' ليفربول يعتمد كثيرًا على الثغرة الموجودة في الجهة اليسرى لدفاع لايبزيج بسبب تقدم أنجيلينو هجوميًا، صلاح يتقدم في المساحة بين الظهير وقلب الدفاع اعتمادًا على تمريرات أرنولد

19' صلاح ينطلق ويتوغل بالكرة وكاد أن ينفرد بالمرمى مرة أخرى ولكن أوباميكانو يتألق ويخرج الكرة من أمامه

17' تمريرة رائعة من وسط لايبزيج إلى أنجيلينو الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن مرمى أليسون

14' أوووووووووووووووووووه فرصتان متتاليتان في منتهى الخطورة لليفربول، أرنولد يضع صلاح منفردًا بالمرمى وجولاسكي يتألق، وبعدها مباشرًة في هجمة أخرى فيرمينو يسدد كرة قوية ولكن في الشباك الخارجية

13' خطيررررررة لليفربول، مرتدة تُلعب سريعًا إلى صلاح المنطلق على الجهة اليسرى، الملك المصري يمرر الكرة لفيرمينو ولكن دفاع لايبزيج يقطعها

12' لايبزيج يضغط بشكل قوي عند استحواذ ليفربول على الكرة

10' مرور عشرة دقائق على بداية المباراة ولايبزيج هو الأفضل، الفريق الألماني هو الأفضل والأكثر استحواذًا

7' سابيتيزر يتحرك بين الخطوط بشكل رائع للغاية ويصنع خطورة كبيرة لفريق لايبزيج

4' أوووووووووووووه بداية نارية من لايبزيج، القائم يحرم الفريق الألماني من الهدف الأول، عرضية رائعة من الجهة اليسرى يلعبها سابيتيزر برأسه بشكل رائع ولكن ترتطم بالقائم

انطلاق المباراة

تقام المباراة في المجر وليس في ألمانيا على الرغم أن المستضيف لمباراة الذهاب هو لايبزيج، وذلك بسبب الإجراءات الصارمة لدولة ألمانيا بمنع السفر إليها من بعض البلدان المجاورة ومن ضمنها إنجلترا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

تشكيل لايبزيج:

سيبدأ المدرب الواعد ناجليسمان المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-3-3

جولاسكي

أنجيلينو - كوليسترمان - أوباميكانو - موكيلي

هايدرا - سابيتيزر - كامبل

نكونو - أولمو - أدامز

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - هندرسون - كاباك - أرنولد

كورتيس جونز - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

إليكم اختيارات مدربنا كلوب لبداية مباراة الليلة...✊#لايبزيج_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

في المقابل، سيحاول لايبزيج استغلال الحالة النفسية والفنية السيئة لخصمه في مباراة اليوم، على أمل تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتواجد في نصف نهائي المسابقة، ولكن المباراة لن تكون سهلة أبدًا عندما يواجه ناجليسمان مثله الأعلى في التدريب يورجن كلوب.

يسعى ليفربول لتحسين موسمه بأي شكل بعد الاخفاقات المتتالية في الدوري في الفترة الأخيرة، ويأمل بأن تكون مباراة اليوم في دوري الأبطال هي عنق الزجاجة، خاصًة بعد أن وعد صلاح الجماهير في تغريدة له منذ يومين بمحاولة إنقاذ ما تبقى من الموسم.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي، لمباراة ليفربول ولايبزيج، ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.