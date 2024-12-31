"الطقس والحنين" يدفعان كييزا نحو مغادرة ليفربول في يناير

أيام صعبة يعيشها الجناح الإيطالي في أنفيلد

أصبح فيديريكو كييزا جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من الرحيل عن ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء في البريميرليج.

الدولي الإيطالي كان الصفقة الوحيدة التي أبرمها ليفربول في الصيف الماضي، حيث دفع الريدز 10 ملايين جنيه استرليني للتعاقد معه من يوفنتوس، ولكنه وجد صعوبة بالغة في استعادة لياقته البدنية، كما أنه فشل في إثبات نفسه أمام المدرب الجديد آرني سلوت.

موقع "أنفيلد ووتش" قال إن المشاكل البدنية ليست وحدها التي أفسدت بداية كييزا مع ليفربول، بل شعور اللاعب بالاشتياق إلى الوطن وافتقاده التواجد في إيطاليا، يأتي على رأس الأسباب لعدم نجاحه.

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ولا يقتصر الأمر على الحنين لبلاده فقط، بل أكد الموقع أن هناك شكوك حول عقلية كييزا بشكل عام، كما أنه لا يحب الطقس في إنجلترا، مما جعله يشعر بصعوبة كبيرة في الاستمتاع بتجربته مع ليفربول.

ومن المتوقع ألا يواجه اللاعب صعوبة كبيرة في العثور على فريق جديد في يناير، وسط أنباء قوية حول اهتمام ميلان وإنتر ونابولي وأتالانتا وروما بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 سنة شارك في 4 مباريات فقط مع الفريق الإنجليزي بكل البطولات هذا الموسم، بمجموع 123 دقيقة عمومًا، منهم 18 دقيقة فقط بالدوري الإنجليزي.