كلوب يكشف عن خليفته في ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن ترشيحاته لخليفته في تدريب النادي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول عن عدد من الترشيحات لخلافته في صفوف الريدز بعد رحيله عن الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن ستيفين جيرارد يملك من الإمكانيات الكثير للتواجد في مكانه.

وقال كلوب: "كيني دالجليش وستيفين جيرارد قدما الكثير من الدعم لي في ليفربول منذ اليوم الأول لي هنا مع النادي، لقد قدما المساعدة بشكل كبير".

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وأضاف: "مركزي كمدرب في ليفربول لا يجب أن يكون مرتبط بمن حولي، بمعنى أن الإدارة لو قررت إقالتي صباح الغد قد يكون دالجليش هو المدير الفني الجديد وقد يكون جيرارد".

وأكمل: "لو سألتوني من يجب أن يخلفني في قيادة الفريق سأقول لكم ستيفين جيرارد، أحاول دومًا تقديم المساعدة له كلما تتاح لي الفرصة".

جدير بالذكر أن جيرارد يقدم نتائج طيبة رفقة فريقه رينجرز منذ أن تولى تدريبهم مطلع الموسم الماضي بعدما رحل عن الريدز.