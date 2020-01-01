كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون بكورونا

الحارس البرازيلي أثار الشكوك الأيام القليلة الماضية

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الفترة التي سيغيبها أليسون بيكر حارس الفريق بسبب الإصابة.

أليسون تعرض لإصابة في أوتار الركبة، خلال تعادل الريدز مع برايتون بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي.

كلوب قرر الاعتماد على الحارس الشاب كاومين كيلير، خلال فوز الفريق على أياكس أمستردام بهدف دون رد أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

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وقال الألماني عن عودة أليسون:"هو لا يعاني من كورونا، لو كانت هذه المشكلة لقمنا بالإعلان عنها، أخبرنا بعد المباراة الأخيرة أنه شعر بمشكلة في أوتار الركبة".

وأضاف:"أجرينا بعض الفحوصات ولا نعرف بالضبط متى يعود، لم أسمع قط عن عودة اللاعب من إصابة مماثلة في أربعة أو خمسة أيام، لذلك أعتقد أنه سيعود في فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يومًا".

وأما عن ظهور كيلير ضد أياكس:"هو حارس مميز في التصدي للتسديدات الصعبة، اتخذنا القرار بظهوره وسعيد به جدًا بسبب الهدوء الذي تمتع به".

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يذكر أن فوز ليفربول على أياكس جعل الفريق يحتل المركز الأول بمجموعته في الأبطال بـ12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.