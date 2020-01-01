كلوب يعلق على أنباء غضب صلاح ورغبته في الرحيل

تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة وست بروميتش

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول عدم سعادة محمد صلاح في النادي الإنجليزي ورغبته في الرحيل.

صلاح خرج مؤخرًا للحديث عن شعوره بالإحباط، لعدم حصوله على شارة قيادة الريدز خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

الدولي المصري لم يستبعد كذلك فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، ليخرج كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست بروميتش، الأحد القادم، في الدوري الإنجليزي للحديث عن هذه القضية.

وقال كلوب عن البداية المثالية لصلاح هذا الموسم:" نعم ربما تكون البداية الأفضل له، لم يبدأ المباراة الأخيرة ونزل لتسجيل هدفين، لعب في موسمه الأول ضد ستوك أيضًا وسجل هدفين في الظهور الأول له".

المزيد من الفرق

وأضاف:"كل اللاعبين كانوا في لحظة جيدة ولهذا السبب حصلنا على النقاط التي لدينا حتى الآن، لذلك علينا أن نستمر لأن أصعب فترات الموسم تنتظرنا خلال فترة أعياد الميلاد".

وأما عن الحديث عن تجديد عقد صلاح:"لم نتحدث أبدًا للإعلام عن هذا النوع من الأمور فلماذا نبدأ الحديث عن ذلك الآن؟ صلاح في حالة جيدة جدًا وهذا أهم شيء".

وتابع:"هو يضحك بشكل مستمر في التدريبات ويتمتع بكل يوم يتواجد فيه مع الفريق، هناك بعض الأشياء يتم كتابتها في الصحف ولكن لا توجد أي مشاكل داخلية".

وعن اللعب ضد سام ألاردايس:"في البداية شاهدته مع إيفرتون والآن وست بروميتش، ستكون مواجهة صعبة جدًا لأنه يحاول تنظيم فريقه ولا يهتم بالاستحواذ".

الإصابات:"تياجو ألكانتارا اتخذ خطواته الأولى نحو التدريب، لا يشارك في جلسة كاملة حتى الآن ولا نريد التسرع في قرار مشاركته، شاكيري تدرب بشكل جيد ونفس الأمر لجيمس ميلنر، ربما نرى أي منهما ولكن تياجو لن يشارك، أليكس تشامبرلين عاد كذلك وقام ببعض التدريبات".

تسجيل ساديو ماني لأول مرة في آخر 10 مباريات:"لدينا فارق الأهداف الأفضل في العالم وأحد أفضل لاعبينا لم يتمكن من التسجيل لفترة، من يهتم بذلك؟ قدم مستويات استثنائية ويتمتع بحالة جيدة، التسجيل مهم جدًا للاعبينا، نفس الأمر حدث مع فيرمينو وعاد للتسجيل مرة أخرى، والآن ساديو بدأ يسجل الأهداف هو الآخر لذلك لا توجد مشكلة".

اقرأ أيضًا .. رحيل صلاح عن ليفربول .. بين زوبعة بوجبا والكرة الذهبية

كاراجر : ريال مدريد كان خطوة للأمام لرونالدو وليس صلاح

صدارة الدوري للمرة الثالثة على التوالي في فترة أعياد الميلاد:"هذا لا يعني بكل تأكيد أنك ستكون البطل في مايو، لو كان ذلك صحيحًا لفزنا باللقب مرتين".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ31 نقطة، بفارق 27 عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.