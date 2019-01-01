كلوب يُهدد جوارديولا برقم سلبي في تاريخه

هل يفعلها ليفربول؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء الخميس على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ21 للبريميرليج.

ويتصدر رجال المدرب يورجن كلوب جدول ترتيب البطولة بفارق 7 نقاط عن مان سيتي، ولذا تُمثل المباراة أهمية كبرى للفريقين ضمن صراعهما على الفوز باللقب خاصة لفريق المدرب بيب جوارديولا الذي قد تعني خسارته اللقاء رفعه الراية البيضاء.

وتعرض السيتي لخسارتين متتاليتين أمام كريستال بالاس خارج ملعبه وليستر سيتي في ملعب الاتحاد، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على ساوثامبتون في ملعب سانت ميريز.

ويدخل جوارديولا لقاء الخميس ولديه هدفين، الأول الفوز بالنقاط الكاملة لمواصلة منافسة الريدز على اللقب، والثاني تفادي خسارته الثانية على ملعبه على التوالي وهو شيء لم يحدث في تاريخه أبدًا.

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وخاض المدرب الإسباني 405 مباراة رسمية مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في جميع البطولات حتى الآن، ولم يخسر سوى 63 مباراة بواقع 21 مباراة مع كل فريق.

وخسر جوارديولا مباراتين متتاليتين على ملعبه مع مانشستر سيتي، لكن ضمن بطولتين مختلفتين، إذ كان قد خسر أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج 3-2 على ملعب الاتحاد يوم السابع من إبريل ثم خسر بعد 3 أيام إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول 2-1 على ملعبه، لكنه لم يسقط أبدًا مرتين متتاليتين على ملعبه ضمن نفس البطولة.

إذًا، هل يُلحق كلوب الخسارة الثانية على التوالي بجوارديولا على ملعبه ووسط جماهيره ليبصم بذلك على رقم سلبي في مسيرة المدرب المتوج بالعديد من الألقاب أبرزها السداسية التاريخية مع برشلونة عام 2009.