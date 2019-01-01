كلوب: مان سيتي لم يعد أفضل من ليفربول

المدرب الألماني يتحدث عن الفريقين المتنافسين على لقب البريميرليج هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى يورجن كلوب أن فريقه ليفربول بات على قدر المساواة مع مانشستر سيتي مطارده ومنافسه الأهم على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ونجح مان سيتي في تقليص الفجوة مع ليفربول في الصدارة إلى 4 نقاط بعدما هزمه 2-1 في آخر مباريات الدوري الإنجليزي، لتشتعل المنافسة مجددًا بين الفريقين مع وجود توتنهام في المركز الثالث.

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وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس إنجلترا "من وجهة نظري، ومنذ وصلت لهنا، نحن لم نكن أبدًا على قدر المساواة مع مانشستر سيتي".

"لقد فزنا بمباريات ضدهم، خاصة منذ تولى جوارديولا مهمة تدريبهم، لكن السيتي كان الطرف الأفضل في تلك المباريات. لقد أحرزنا أهدافًا أكثر ودافعنا جيدًا لكن الاستحواذ كان لصالحهم بنسبة 60-40 على الأقل، لكننا ربحنا ضدهم. الآن هي 50-50".

يُذكر أن المباريات الستة الأخيرة بين ليفربول ومان سيتي في البريميرليج ودوري الأبطال قد شهدت انتصار الريدز بـ4 مباريات وتعادلهم سلبيًا في واحدة وخسارة الأخيرة لصالح السيتيزن.