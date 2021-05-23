تابع البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سيتحدد فيها المتأهلين لدوري الأبطال

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ليفربول × كريستال بالاس

مباشر، لحظة بلحظة



84 أووووووه الكرة تصل لصلاح الذي يسدد وتصطدم بالدفاع وتغير مسارها، كاد أن تسكن الشباك ولكن جوايتا يُخرج الكرة

80 أوووووووه فرصة خطيرررررررة لصلاح ولكنه يسددها بجوار القائم الأيسر لجوايتا

77 في أخر مباراة له بقميص ليفربول، فينالدوم يخرج ويدخل ميلنر وسط عاصفة من صافرات التصفيق للنجم الهولندي

74 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يحرز الهدف الثاني له في المباراة ولليفربول بتسديدة رائعة على يمين جوايتا

71 بطاقة صفراء للثنائي آيو وأرنولد بعد مشادة بينهما بسبب تدخل لاعب ليفربول على مهاجم البالاس في إحدى الكرات المشتركة

66 شوط ثاني لا يشهد أي فرص حقيقية أو خطيرة من جانب الطرفين حتى الآن

60 تمريرة رائعة من ألكانتارا إلى أرنولد وعرررررضية خطيرررة ولكن دفاع البالاس يشتت الكرة

تبديل اضطراري للبالاس بخروج تومكينز ودخول شولوب

56 تعطل اللعب لتعرض مدافع كريستال بالاس "تومكينز" للإصابة

55 عررررررضية من روبيرتسون بإتجاه صلاح ولكن جوايتا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

52 عرررضية من روبيرتسون ورأسية من فيرمينو ولكن جوايتا يلمسها بأطراف أصابعه ويخرج الكرة لضربة ركنية

46 طووولية لليفربول ولكن جوايتا يخرج من مرماه ويمسك الكرة قبل أن تصل إلى ساديو ماني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف سجله ساديو ماني

الجنون مستمر في لعبة الكراسي الأوروبية في البريميرليج، أستون فيلا يفاجئ الجميع ويتقدم على تشيلسي بهدف تراوري!

45 عرررضية من الجهة اليسرى لليفربول ولكن الكرة تصل سهلة ليد جوايت

44 تسديدة قوووية من فيرمينو ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

يبدو أن ويليامز سيكون أول تبديلات ليفربول، ميلنر يجري عمليات الإحماء

39 تعطل اللعب لتعرض مدافع آخر من ليفربول لإصابة في الرأس، هذه المرة للمدافع ريس ويليامز

35 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الهدف الأول لليفربول، ركنية يلعبها روبيرتسون، يلعبها ويليامز بالعرض وتلمس فيليبس قبل أن يسددها السنغالي في الشباك

35 أووووووووه تمريرة رائعة من صلاح إلى روبيرتسون الذي يلعبها عرضية ولكن دفاع كريستال بالاس يشتت الكرة

32 أوووووووه فرصة خطيرة لماني للتقدم في النتيجة ولكن السنغالي يسدد الكرة بشكل سئ للغاية

30 توقف اللعب لتلقي فيليبس مدافع ليفربول للعلاج بعد أن تعرض لجرح في الرأس إثر اصطدامه بفابينيو في واحد من الالتحامات

26 تسديدة من روبيرتسون ولكنها بعيدة عن القائم الأيسر لجوايتا وتخرج ضربة مرمى للبالاس

23 ماذا فعلت يا صلاح؟ غير معقوووول! الملك المصري يهدر انفراد تام بالمرمى وجوايتا يتألق

21 محاولة من محمد صلاح ولكن الكرة تمر فوق القائم بقليل، ليفربول يبدو أفضل في الدقائق القليلة الأخيرة

19 أرنولد يلعب الضربة الركنية، تصل إلى ريس ويليامز الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر فوق القائم بقليل! ويليامز يهدر فرصة التقدم للريدز

19 ماني يراوغ بشكل رائع ويلعب كرة عرضية، صلاح يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

ليستر يتقدم على توتنهام بركلة جزاء سجلها فاردي، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في أنفيلد، لن يتأهل ليفربول لدوري الأبطال

18 ضربة حرة مباشرة لليفربول يلعبها أرنولد ولكنها تمر فوق القائم

15 بداية ممتازة للبالاس وسيئة جدًا من جانب ليفربول

13 غير معقوووووول! تاونسيند يهدر انفراد تام بالمرمى بعد أن خطف الكرة من أمام فيليبس!

10 تمريرة مذهلة من فينالدوم إلى صلاح الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكنه يتعرض لرقابة لصيقة من ميتشل الذي أخرج الكرة لضربة ركنية

7 عررررضية خطيررة من أرنولد ولكن تومكينز يشتت الكرة بنجاح

5 تاونسيند يلعب الضربة الحرة بشكل مباشر على المرمى، ولكن أليسون يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

4 كريستال بالاس يبدأ المباراة بشكل أفضل، خطأ للبالاس من الجهة اليمنى من مكان أفضل من الضربة الركنية

3 أوووووووووووه أليسون يتصدى لفرصة خطيرة للغاية من البالاس، زاها يراوغ ويمر ويسدد ولكن البرازيلي يتصدى لها ودفاع ليفربول يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشهد قائمة ليفربول عودة كلا من هندرسون وجوتا من الإصابة، وتواجدهم على دكة البدلاء، في مقابل غياب زاها وبينتيكي من كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس

يبدأ المدرب روي هودجسون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جوايتا

ميتشيل - تومكينز - كاهيل - وارد

كوياتي - ريدوالد - مكارثي

تاونسيند - آيو - زاها



تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

⭐️ TEAM NEWS ⭐️



Our final line-up of the ‘20/21 season 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021

يحتاج ليفربول إلى الفوز على كريستال بالاس بأي نتيجة بشرط ألا يتفوق ليستر سيتي على توتنهام بفارق أكبر من خمسة أهداف، وفي المقابل فأن كريستال بالاس سيطمح لتحقيق الفوز من أجل وداعية تليق بالمدرب المخضرم روي هودجسون الذي سيعتزل التدريب بنهاية الموسم الحالي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وبيرنلي وذلك في إطار المباراة الختامية للموسم الحالي، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد وستشهد تواجد بعض الجماهير حوالي 10000 مشجع.