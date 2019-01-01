ليفربول في مونديال الأندية لمداواة جراح 2005

هل ينجح ليفربول فيما فشل فيه في 2005؟

يستعد ليفربول، الإنجليزي، لمواجهة مونتيري المكسيكي مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ليفربول يهدف إلى تحقيق آخر ألقابه في عام 2019 ويحقق مونديال الأندية للمرة الأولى، بعد فشله في المشاركة السابقة.

فاينالدوم حاضر ولوفرين غائب عن قائمة ليفربول النهائية لكأس العالم

بطل دوري أبطال أوروبا، شارك في نسخة 2005 باليابان لأول مرة في تاريخه، ولكنه خسر النهائي أمام ساولو البرازيلي.

سنستعرض معاً في الأسطر التالية، مشاركة الريدز السابقة في البطولة.

ليفربول تأهل للبطولة، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ملحمية أمام ميلان انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

مباراة الفريق الأولى في البطولة، كانت أمام سابريسا الكوستاريكي وحينها حقق فوزاً سهلاً بثلاثية نظيفة عن طريق بيتر كراوتش هدفين، وستيفن جيرارد هدف، ليضمن المشاركة في المباراة النهائية.

وفي يوم 18 ديسمبر 2005، استضاف ملعب يوكوهاما المباراة المرتقبة بين ساوباولو وليفربول، والتي انتهت بخسارة الأخير بهدف نظيف سجله مينيرو.

وفي تلك البطولة، حصل قائد الفريق جيرارد على الحذاء الفضي، كما حصل ليفربول على جائزة اللعب النظيف.

والآن وبالقوة الضاربة للريدز في الوقت الحالي، هل يتمكن من تحقيق أول ألقابه في البطولة ومواصلة النجاحات، أم يكن للمنافسين رأياً آخر؟.