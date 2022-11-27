ليفربول في قبضة العرب؟ اهتمام قطري وسعودي بشراء النادي

اهتمام عربي بشراء ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام لدى مجموعتين من قطر والسعودية لشراء نادي ليفربول بعد أن تم عرضه للبيع من قبل مجموعة "فينواي الرياضية" المالكة للريدز.

وبحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فإن عدة مصادر قد أفادت للجريدة الإنجليزية عن وجود تواصل من قبل ممثلين عن اتحادات من المملكة العربية السعودية وقطر أبدوا اهتمامًا بشراء النادي.

كما أضافت الصحيفة أن هذا التواصل قد حدث مع مايك جوردون، مدير مجموعة فينواي الرياضية والرجل المسؤول عن بيع ليفربول، من أجل تسجيل اهتمامهم بوضعية الريدز.

وأضاف التقرير أن كلا المجموعتين شركات خاصة وليست مملوكة للدول، ومع ذلك، يُعتقد أن لهما روابط وثيقة مع العائلات الحاكمة في بلادهم بحسب ما ورد من "دايلي ميل".

جدير بالذكر أن مجموعة فينواي الرياضية كانت قد اشترت ليفربول بحوالي 300 مليون جنيه استرليني من قبل، لكنها تأمل في بيع الريدز برقم أعلى بكثير، حيث تقدر قيمة النادي بحوالي 3.89 مليار جنيه استرليني بحسب مجلة "فوربس".