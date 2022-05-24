"على ليفربول ضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ"

كشف حارس مرمى فريق ليفربول السابق، ديفيد جيمس بأن ناديه لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلى الرغم من ذلك أوضح أنه لو بيده لاستعان بخبرات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من خلال ضمه للريدز في الموسم القادم.

وكان نجم العملاق البافاري قد أعلن نيته للخروج من فريقه، بعد ارتباط اسمه بنادي برشلونة الإسباني، مما يعني انفتاحه للمفاوضات.

ماذا قال حارس ليفربول السابق؟

سئل جيمس عما إذا كان من الممكن أن يكون ليفاندوفسكي إضافة كبيرة للريدز أم لا، حيث قال لـ "GOAL": "هذا الرجل لا يصدق، أهدافه التي يسجلها داخل أرضه وخارجها في نفس العدد تقريبًا، إنه لا يرى مشكلة في تغير الملاعب، هو فقط سيسجل الأهداف".

وواصل: "هالاند مميز في تسجيله أكثر من هدف في اللقاء الواحد، هو مثل الحافلات يأتي بمجموعة، أما ليفاندوفسكي لا يأبه بذلك، هو سيسجل في نصف مبارياته هدفًا واحدًا في اللقاء".

وعن ضمه لليفربول أوضح: "سأشتريه، قد يكلف القليل من المكافآت، لكن الأمر يستحق التكلفة لموسم واحد، على الرغم من سنه الكبير لكنه حتى الآن يضمن الأهداف، إذا كان الأمر بهذه السهولة في بايرن، فسيسجل الجميع 40 هدفًا".

ماذا عن ضم مهاجم جديد لليفربول؟

عادةً ما يشارك ليفربول بنظام لعب لا يحتاج فيه لمهاجم صريح، وهذه الطريقة هي ما ضمنت البطولات للريدز.

وعند سؤال جيمس حول ذلك أضاف: "لا أعتقد أنهم بحاجة إلى الخروج والبحث عن مهاجم جديد، النموذج الذي حصل عليه كلوب وليفربول كفريق يثبت نفسه هذا الموسم".

جدير بالذكر أن مواجهة ليفربول القادمة ستكون في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس، يوم السبت القادم.

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