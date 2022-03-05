ليفربول ضد وست هام: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × وست هام يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل وست هام يونايتد:

التشكيل | 4-4-2

لوكاس فابيانسكي

آرون كريسويل - كورت زوما - كريج داوسون - يبن جونسون

بابلو فورنالس - توماس سوتشيك - مانويل لانزيني -جارود بوين

نيكولا فلاسيتش - ميشيل أنطونيو

📋 Our XI to face Liverpool this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #LIVWHU pic.twitter.com/CMXsgeM9In — West Ham United (@WestHam) March 5, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ترينت أليكساندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 #LIVWHU 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



Here's how we line up to face West Ham today 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

في المقابل، يتواجد وست هام يونايتد في الترتيب الخامس ويجاهد الفريق اللندني بكل قوته للحفاظ على حظوظه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد الفريق عن المركز الرابع الذي يشغله مانشستر يونايتد بفارق نقطتين، ويأمل بالخروج بنتيجة إيجابية على غرار مواجهة الملعب الأوليمبي.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول مانشستر سيتي، ولكن الريدز لعبوا مباراتين أقل، ويسعى الفريق للثأر من خسارته في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.