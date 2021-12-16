ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 2×1 نيوكاسل يونايتد

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73' تبديلين لليفربول بخروج صلاح وتشامبرلين ودخول فيرمينو وكيتا

72' أوووه صلاح يحاول المراوغة والتسديد في الزاوية البعيدة ولكن كرته تمر بجوار القائم

70' أوووووووووووه شيلفي يلعب الضربة الحرة المباشرة بشكل رائع ولكن كرته تمر بجوار القائم بقليل

69' بطاقة صفراء لهندرسون بعد عرقلة فريزر وخطأ لنيوكاسل يونايتد من مكان خطيرر

63' أووووه خطيررررة لنيوكاسل، تمريرة إلى فريزر الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن أرنولد يتخلص من الكرة بشكل رائع بدون ارتكاب أخطاء

56' أووووووووووووه كم كانت قريبة من المكبايس! تسديدة قوووية ورائعة جدًا من ميرفي من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

55' أرنولد يلعب الضربة الحرة، تصل إلى ماني الذي يحاول لعبها بالعرض ولكن دوبرافكا يتألق ويمسك بالكرة

54' بطاقة صفراء للاعب نيوكاسل فريزر بعد أن عرقل تشامبرلين في هجمة مرتدة لليفربول

50' تعطل اللعب لسقوط كوناتي مصابًا بعد التحام مع هايدن

46' عرررررضية خطيرة من نيوكاسل من الجهة اليسرى ولكن أليسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف

45 +1' بطاقة صفراء للاعب جويلنتون بعد تدخل قوي على صلاح في إحدى مرتدات ليفربول

45' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى ماتيب الذي يلعبها برأسه ولكن دوبرافكا يمسك بالكرة

42' تمريرة طولية رائعة من ألكانتارا إلى صلاح ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ضربة مرمى

34' أووووووووووووووه صلاح يهدر فرصة هدف محقق، تمريرة رائعة إلى النجم المصري تضعه أمام المرمى ولكن تسديدته تمر بمحاذاة القائم

33' عرررررضية جميلة من صلاح ولكن شار يشتت الكرة قبل أن تصل إلى ماني

31' أووووووه خطيررررة لليفربول، تسديدة قوووية من جوتا داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مشتتة من دفاع نيوكاسل ولكن الكرة تعلو العارضة

24' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول، تمريرة خاطئة من شيلفي، ماني يخطف الكرة ويسدد برغم محاولة عرقلته، دوبرافكا يتصدى للكرة وترتد إلى صلاح الذي سددها بقوة في الشِباك

23' أوووووووووه خطيرة لنيوكاسل، انفراد من سانت ماكسبمان وتسديدة قووووووية من الفرنسي ولكن أليسون يتصدى لها

20' ليفربول أكمل الهجمة رغم وقوع أحد لاعبي نيوكاسل داخل منطقة الجزاء، لأن الحكم لم يأمر بتوقف اللعب.. عرضية من ماني إلى جوتا، يسددها برأسه، دوبرافكا يتصدى للكرة قبل أن يُكملها البرتغالي في الشِباك

20' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يحرز التعادل لليفربول، وسط اعتراضات قووية من لاعبي نيوكاسل.. هل يتم احتساب الهدف؟

18' انطلاقة رائعة من جوتا في العمق، وتسديدة قوووية من البرتغالي ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

16' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى كوناتي الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى

14' تبديل اضطراري لنيوكاسل يونايتد بخروج جمال لويس ودخول مات ريتشي

11' تعطل اللعب لسقوط جمال لويس للإصابة

9' تسديدة في القائم من ماني ولكن حكم الراية يحتسب الهجمة تسللًا

6' جووووووووووووووووووووووووووووووووول نيوكاسل يحرز الهدف الأول بتسديدة رائعة من لاعب الريدز السابق جونجو شيلفي

5' أوووووه خطيرررة من ليفربول، صلاح يمرر كرة رائعة إلى جوتا، الذي أدار جسده سريعًا وسدد كرة قوية ولكن دوبرافكا يتصدى لها

3' ليفربول يحاول الضغط على دفاع نيوكاسل الذي يترك الاستحواذ لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How we line up for tonight’s meeting with @NUFC in the @PremierLeague: — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021

تشكيل نيوكاسل يونايتد:

التشكيل| 4-4-2

مارتن دوبرافكا

جمال لويس - فابيان شار - جمال لاسيلس - خافيير مانكيو

جاكوب ميرفي - إسحاق هايدن - جونجو شيلفي - ريان فريزر

جوينلتون - سانت ماكسيمان

في المقابل، يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية بأي شكل من أجل زيادة فرص هروبه من القاع، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 37 بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي فاز على ليدز بسباعية نظيفة، ويسعى الريدز لمواصلة النتائج الجيدة وتقليص الفارق مرة أخرى إلى نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد آنفيلد.