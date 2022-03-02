ليفربول ضد نورويتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0×0 نورويتش سيتي

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27' جووووووووووووووووووووووووووووووووول مينامينو يسجل الهدف الأول لليفربول، عرررضية من تسيمكاس، تصل إلى أوريجي الذي يسطير على الكرة بشكل رائع، ويمهدها إلى الياباني الذي يسددها بقوووة في الشِباك

18' عررررضية من ميلنر تصل إلى تسيمكاس الذي يحاول تسديد الكرة من لمسة واحدة، ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

بطاقة صفراء للاعب نورويتش سيتي بيرام بعد عرقلة ديوجو جوتا

14' أووووووووه قرريبة من نورويتش سيتي، الكرة تصل إلى بوكي داخل منطقة الجزاء، الفنلندي يسدد الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول

14' تسديدة من جوردان هندرسون من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن المرمى

13' عرررضية من جونز من الجهة اليسرى ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية

8' أووووووووووه قريبة من ليفربول، تسديدة رائعة من كورتيس جونز ولكن الكرة تصطدم بالعارضة وتخرج لضربة مرمى

7' تسديدة قوووووية من تشامبرلين ولكن الكرة تمر بجوار القائم

4' عرررضية من ميلنر ولكن الكرة تصل مباشرًة في يد تيم كرول

انطلاق المباراة

تشكيل نورويتش سيتي:

التشكيل | 4-3-3

تيم كرول

ديمتريس جيانوليس - بن جيبسون - كريستون زيمرمان - سام بيرام

لوكاس روب - ماتياس نورمان - بيير ليس ميلو

برزيميسواف بواخيتا - تيمو بوكي - ميلوت راشيكا

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Seven changes from Friday

▪️ Rupp and Zimmermann start

▪️ Gibson captains the team#NCFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/FfbrvRkHFu — Norwich City FC (@NorwichCityFC) March 2, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - جيمس ميلنر

كورتيس جونز -جوردان هندرسون - أوكسليد تشامبرلين

ديوجو جوتا - ديفوك أوريجي - تاكومي مينامينو

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋 — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022

في المقابل، صعد نورويتش سيتي لهذا الدور بعد أن كان قد تجاوز عقبة وولفرهامبتون وفاز على الذئاب على ملعب مولينكس بهدف نظيف سجله الأسكتلندي ماكلين.

تأهل ليفربول إلى هذه المرحلة من البطولة بعد أن تغلب في الجولة السابقة على فريق كارديف سيتي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الريدز كل من جوتا، مينامينو وإليوت.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.